For this artist, the New York City MetroCard offered infinite possibilities

By Ava Berger,
Mary Louise KellyChristopher Intagliata
Published January 6, 2026 at 5:05 PM EST

For artist Thomas McKean, the New York City MetroCard was anything but mundane. He used cut-up bits of the cards to create hundreds of sculptures and collages, and still has a stockpile to work with.

Ava Berger
Mary Louise Kelly
Mary Louise Kelly is a co-host of All Things Considered, NPR's award-winning afternoon newsmagazine.
Christopher Intagliata
Christopher Intagliata is an editor at All Things Considered, where he writes news and edits interviews with politicians, musicians, restaurant owners, scientists and many of the other voices heard on the air.
Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state's local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales.

