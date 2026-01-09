© 2026 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

The NFL playoffs begin — with no heavyweight favorite expected to win

By Becky Sullivan
Published January 9, 2026 at 5:03 PM EST

The NFL playoffs get underway this weekend. For the first time in a long time, there is no heavyweight favorite expected to win it all. The wide open field is sure to provide plenty of excitement.

Copyright 2026 NPR
Becky Sullivan
Becky Sullivan has reported and produced for NPR since 2011 with a focus on hard news and breaking stories. She has been on the ground to cover natural disasters, disease outbreaks, elections and protests, delivering stories to both broadcast and digital platforms.
See stories by Becky Sullivan

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate