'Sound of Falling' is a labyrinthine tale that's well worth exploring

By Justin Chang
Published January 23, 2026 at 10:00 AM EST

Sound of Falling weaves together the experiences of four generations of women living in the same rural stretch of northern Germany, and the secrets that have accumulated over that time.

Copyright 2026 NPR
Justin Chang
Justin Chang is a film critic for the Los Angeles Times and NPR's Fresh Air, and a regular contributor to KPCC's FilmWeek. He previously served as chief film critic and editor of film reviews for Variety.
