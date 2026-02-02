© 2026 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

What we know about the contents of the recent release of Epstein files

By Stephen Fowler
Published February 2, 2026 at 5:17 PM EST

More than 3 million newly-released pages of the Epstein files show more about the life and relationships of convicted sex offender Jeffrey Epstein. They also contain unredacted names of his accusers.

Copyright 2026 NPR
Stephen Fowler
Stephen Fowler is a political reporter with NPR's Washington Desk and will be covering the 2024 election based in the South. Before joining NPR, he spent more than seven years at Georgia Public Broadcasting as its political reporter and host of the Battleground: Ballot Box podcast, which covered voting rights and legal fallout from the 2020 presidential election, the evolution of the Republican Party and other changes driving Georgia's growing prominence in American politics. His reporting has appeared everywhere from the Center for Public Integrity and the Columbia Journalism Review to the PBS NewsHour and ProPublica.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate