© 2026 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Politics chat: Trump defends posting racist clip, Judge rules on Hudson River project

NPR | By Hadeel Al-Shalchi,
Tamara KeithAyesha Rascoe
Published February 8, 2026 at 7:58 AM EST

President Trump explains how a racist video clip made it into his Truth Social post. A judge rules that his administration cannot block funds for a massive tunnel project under the Hudson river.

Copyright 2026 NPR
Hadeel Al-Shalchi
Hadeel al-Shalchi is an editor with Weekend Edition. Prior to joining NPR, Al-Shalchi was a Middle East correspondent for the Associated Press and covered the Arab Spring from Tunisia, Bahrain, Egypt, and Libya. In 2012, she joined Reuters as the Libya correspondent where she covered the country post-war and investigated the death of Ambassador Chris Stephens. Al-Shalchi also covered the front lines of Aleppo in 2012. She is fluent in Arabic.
Tamara Keith
Tamara Keith has been a White House correspondent for NPR since 2014 and co-hosts the NPR Politics Podcast, the top political news podcast in America. Keith has chronicled the Trump administration from day one, putting this unorthodox presidency in context for NPR listeners, from early morning tweets to executive orders and investigations. She covered the final two years of the Obama presidency, and during the 2016 presidential campaign she was assigned to cover Hillary Clinton. In 2018, Keith was elected to serve on the board of the White House Correspondents' Association.
See stories by Tamara Keith
Ayesha Rascoe
Ayesha Rascoe is a White House correspondent for NPR. She is currently covering her third presidential administration. Rascoe's White House coverage has included a number of high profile foreign trips, including President Trump's 2019 summit with North Korean leader Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam, and President Obama's final NATO summit in Warsaw, Poland in 2016. As a part of the White House team, she's also a regular on the NPR Politics Podcast.
See stories by Ayesha Rascoe

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate