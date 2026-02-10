© 2026 Connecticut Public

Ghislaine Maxwell refuses to answer House committee's questions, appeals for clemency

NPR | By Vanessa Romo
Published February 10, 2026 at 6:41 AM EST

In a closed-door deposition with lawmakers, Jeffrey Epstein's co-conspirator Ghislaine Maxwell pleaded the Fifth. Her attorney later said she would testify in exchange for clemency.

Vanessa Romo
Vanessa Romo is a reporter for NPR's News Desk. She covers breaking news on a wide range of topics, weighing in daily on everything from immigration and the treatment of migrant children, to a war-crimes trial where a witness claimed he was the actual killer, to an alleged sex cult. She has also covered the occasional cat-clinging-to-the-hood-of-a-car story.
