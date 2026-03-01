© 2026 Connecticut Public

U.N. Secretary-General condemns the U.S.-Israeli strikes and Iran's retaliation

NPR | By Michele Kelemen
Published March 1, 2026 at 8:08 AM EST

United Nations Secretary-General Antonio Guterres says U.S.-Israeli strikes on Iran, and its retaliation, could lead the Middle East into a wider war.

Michele Kelemen
Michele Kelemen has been with NPR for two decades, starting as NPR's Moscow bureau chief and now covering the State Department and Washington's diplomatic corps. Her reports can be heard on all NPR News programs, including Morning Edition and All Things Considered.
