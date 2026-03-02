© 2026 Connecticut Public

Across the U.S., changes to SNAP benefits are kicking in

NPR | By Juliana Kim
Published March 2, 2026 at 4:40 AM EST

President Trump's One Big Beautiful Bill Act expanded work requirements for receiving SNAP benefits. Implementation of these changes varied by state and county, with some places starting on Sunday.

Juliana Kim
Juliana Kim is a weekend reporter for Digital News, where she adds context to the news of the day and brings her enterprise skills to NPR's signature journalism.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate