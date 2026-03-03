No, esta imagen de una escuela destruida no se registra en Kabul (Afganistán) en 2021: es del bombardeo de una escuela al sur de Irán el 28 de febrero de 2026

Si sólo tienes unos segundos, lee estas líneas:

En redes sociales sugieren que un video que muestra imágenes del ataque a una escuela en Irán el 28 de febrero de 2026, en realidad, ocurrió el 8 de mayo de 2021 en Afganistán. Esto es falso.

Maldita.es, medio cofundador de Factchequeado, logró geolocalizar las imágenes en la ciudad de Minab en la provincia de Hormozgán.

Al comparar imágenes de ambos incidentes se puede constatar que las instalaciones afectadas en Afganistán no son las mismas que se ven en el video que circula ahora.

Circula en X (antes Twitter) un video de un edificio de color blanco destruido con humo saliendo de su estructura. También se puede ver una multitud de personas alrededor y se escuchan unos gritos. Medios de comunicación indicaron que se trataba de un ataque a una escuela de niñas en Irán el 28 de febrero de 2026 pero usuarios en redes aseguraron que las imágenes, en realidad, fueron grabadas en 2021 en Kabul, la capital de Afganistán. Esto último es falso, porque las imágenes sí corresponden al ataque a una escuela situada en el sur de Irán el 28 de febrero de 2026 tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

En Maldita.es, medio cofundador de Factchequeado, geolocalizaron las imágenes en el bulevar Resalat, en la ciudad de Minab situada en la provincia de Hormozgán (27.109822431182025, 57.08470774786687), gracias a las pistas que ofrece la plataforma de inteligencia de fuentes abiertas OSINT conocida como GeoConfirmed a partir de herramientas como OpenStreetMap e imágenes satelitales. Además, los videos y fotografías del ataque publicados por las agencias iraníes Mehr, Fars y Tasmin permiten localizar la ubicación exacta del lugar. Otras agencias de noticias como EFE y Reuters también comparten imágenes que muestran el estado del colegio tras el ataque del 28 de febrero de 2026.

Grok, la inteligencia artificial de X, también desinforma sobre la fecha de estas imágenes. Ante las preguntas de algunos usuarios, Grok dice que el video y la foto que circulan en internet son del “atentado del ISIS-K el 8 de mayo de 2021 en la escuela de niñas Sayed ul- Shuhada, Kabul (Afganistán)”. Sin embargo, una búsqueda por palabras clave muestra que la respuesta que ofrece Grok es errónea: la ubicación y el edificio bombardeado son distintos.

Las imágenes publicadas en 2021 por medios como NBC News y The New York Times muestran los efectos del atentado a una escuela secundaria femenina en el área de Dasht-e-Barchi, al oeste de la capital afgana, tras el estallido de un coche bomba.

Los equipos de verificación de la Agencia EFE y de RTVE también han desmentido que las imágenes se hayan tomado en Kabul en el año 2021, después de que se les acusara de haber publicado una fotografía descontextualizada.

