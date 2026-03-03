© 2026 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

No, esta imagen de una escuela destruida no se registra en Kabul (Afganistán) en 2021: es del bombardeo de una escuela al sur de Irán el 28 de febrero de 2026

Connecticut Public Radio | By Factchequeado
Published March 3, 2026 at 6:00 AM EST
Maldita.es, medio cofundador de Factchequeado, logró geolocalizar las imágenes en la ciudad de Minab en la provincia de Hormozgán. Al comparar imágenes de ambos incidentes se puede constatar que las instalaciones afectadas en Afganistán no son las mismas que se ven en el video que circula ahora.
Maldita.es, medio cofundador de Factchequeado
Maldita.es, medio cofundador de Factchequeado, logró geolocalizar las imágenes en la ciudad de Minab en la provincia de Hormozgán. Al comparar imágenes de ambos incidentes se puede constatar que las instalaciones afectadas en Afganistán no son las mismas que se ven en el video que circula ahora.

Si sólo tienes unos segundos, lee estas líneas:

  • En redes sociales sugieren que un video que muestra imágenes del ataque a una escuela en Irán el 28 de febrero de 2026, en realidad, ocurrió el 8 de mayo de 2021 en Afganistán. Esto es falso.
  • Maldita.es, medio cofundador de Factchequeado, logró geolocalizar las imágenes en la ciudad de Minab en la provincia de Hormozgán. 
  • Al comparar imágenes de ambos incidentes se puede constatar que las instalaciones afectadas en Afganistán no son las mismas que se ven en el video que circula ahora.

———————————

Circula en X (antes Twitter) un video de un edificio de color blanco destruido con humo saliendo de su estructura. También se puede ver una multitud de personas alrededor y se escuchan unos gritos. Medios de comunicación indicaron que se trataba de un ataque a una escuela de niñas en Irán el 28 de febrero de 2026 pero usuarios en redes aseguraron que las imágenes, en realidad, fueron grabadas en 2021 en Kabul, la capital de Afganistán. Esto último es falso, porque las imágenes sí corresponden al ataque a una escuela situada en el sur de Irán el 28 de febrero de 2026 tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

En Maldita.es, medio cofundador de Factchequeado, geolocalizaron las imágenes en el bulevar Resalat, en la ciudad de Minab situada en la provincia de Hormozgán (27.109822431182025, 57.08470774786687), gracias a las pistas que ofrece la plataforma de inteligencia de fuentes abiertas OSINT conocida como GeoConfirmed a partir de herramientas como OpenStreetMap e imágenes satelitales. Además, los videos y fotografías del ataque publicados por las agencias iraníes Mehr, Fars y Tasmin permiten localizar la ubicación exacta del lugar. Otras agencias de noticias como EFE y Reuters también comparten imágenes que muestran el estado del colegio tras el ataque del 28 de febrero de 2026.

Geolocalización de la escuela bombardeada el 28 de febrero de 2026 en Irán
Por Maldita.es, medio cofundador de Factchequeado
Geolocalización de la escuela bombardeada el 28 de febrero de 2026 en Irán

Grok, la inteligencia artificial de X, también desinforma sobre la fecha de estas imágenes. Ante las preguntas de algunos usuarios, Grok dice que el video y la foto que circulan en internet son del “atentado del ISIS-K el 8 de mayo de 2021 en la escuela de niñas Sayed ul- Shuhada, Kabul (Afganistán)”. Sin embargo, una búsqueda por palabras clave muestra que la respuesta que ofrece Grok es errónea: la ubicación y el edificio bombardeado son distintos.

Las imágenes publicadas en 2021 por medios como NBC News y The New York Times muestran los efectos del atentado a una escuela secundaria femenina en el área de Dasht-e-Barchi, al oeste de la capital afgana, tras el estallido de un coche bomba.

A la izquierda, escuela bombardeada el 28 de febrero de 2026 en Irán. A la derecha, colegio atacado el 8 de mayo de 2021 en Kabul.
Por Maldita.es, medio cofundador de Factchequeado
A la izquierda, escuela bombardeada el 28 de febrero de 2026 en Irán. A la derecha, colegio atacado el 8 de mayo de 2021 en Kabul.

Los equipos de verificación de la Agencia EFE y de RTVE también han desmentido que las imágenes se hayan tomado en Kabul en el año 2021, después de que se les acusara de haber publicado una fotografía descontextualizada.

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.
Tags
Factchequeado
Factchequeado
See stories by Factchequeado

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

Related Content