Voters head to the polls for U.S. Senate primaries in North Carolina and Texas

NPR | By Ashley Lopez,
Leila Fadel
Published March 3, 2026 at 4:40 AM EST

Tuesday is the last day of voting in two U.S. Senate primaries. North Carolina Democrats are hoping to flip a seat, and in Texas, loyalty to Trump is front and center for GOP candidates.

Copyright 2026 NPR
