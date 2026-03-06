© 2026 Connecticut Public

Despite ban, Russian seafood is still the main dish on some American plates

NPR | By Wailin Wong,
Nate Hegyi
Published March 6, 2026 at 4:40 AM EST

Since 2022, the U.S. has banned imported seafood from Russia. But Russian fish is still winding up on American plates. The Indicator's Wailin Wong and NHPR's Nate Hegyi explain.

Copyright 2026 NPR
Wailin Wong
Wailin Wong is a long-time business and economics journalist who's reported from a Chilean mountaintop, an embalming fluid factory and lots of places in between. She is a host of The Indicator from Planet Money. Previously, she launched and co-hosted two branded podcasts for a software company and covered tech and startups for the Chicago Tribune. Wailin started her career as a correspondent for Dow Jones Newswires in Buenos Aires. In her spare time, she plays violin in one of the oldest community orchestras in the U.S.
Nate Hegyi
Nate Hegyi is the Utah reporter for the Mountain West News Bureau, based at KUER. He covers federal land management agencies, indigenous issues, and the environment. Before arriving in Salt Lake City, Nate worked at Yellowstone Public Radio, Montana Public Radio, and was an intern with NPR's Morning Edition. He received a master's in journalism from the University of Montana.

