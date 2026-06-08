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Scenes from the New York City watch party for Knicks-Spurs game 3

NPR | By Willa Rubin
Published June 8, 2026 at 4:25 PM EDT

After President Trump announced he would be attending game 3 of the NBA Finals in New York City, the city moved the official watch party to a park just outside NPR's bureau.

Copyright 2026 NPR
Willa Rubin
Willa Rubin is an associate producer at Planet Money, and she likes telling stories that explore how the economy impacts everyday people. Before joining Planet Money, she helped launch and co-produced Gimlet Media and the Wall Street Journal's podcast "The Journal," a daily news show which has won awards from the New York Press Club and from the Society for Advancing Business Editing and Writing. She previously interned at The Indicator from Planet Money. She has a master's degree in journalism from the Craig Newmark School of Journalism at CUNY and studied politics at Oberlin College. She's a lifelong New Yorker and loves cats.

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SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate