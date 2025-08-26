Autoridades de CT instan a prepararse para una temporada de huracanes "más activa de lo habitual"

Read in English

A partir del último pronóstico de la NOAA para esta temporada de huracanes, que continúa mostrando una actividad ciclónica "por encima de lo habitual" en el Océano Atlántico, los funcionarios del Departamento de Servicios de Emergencia y Protección Pública (DESPP, por sus siglas en inglés) de Connecticut están exhortando a los residentes a prepararse con tiempo y a mantenerse informados en caso de una emergencia, como un huracán.

"Esto ha puesto a los meteorólogos y funcionarios de manejo de emergencias a lo largo de la Costa Atlántica en alerta máxima", dijo Josh Cingranelli, meteorólogo y coordinador de manejo de emergencias de la División de Manejo de Emergencias y Seguridad Nacional.

Connecticut cuenta con un sistema de notificación de emergencias conocido como CT Alert. Al registrarse para participar de este servicio, el suscriptor puede recibir notificaciones sobre el peligro inmediato en ciudades y pueblos específicos de su elección. Estas alertas podrían referirse a una gran tormenta, inundaciones o incendios forestales, todos ellos fenómenos que se han vuelto frecuentes y graves debido al cambio climático producido por la actividad humana.

El DESPP indicó que el servicio tuvo un aumento de alrededor de 5,000 suscriptores en el último mes. En total, el servicio cuenta con alrededor de 226,000 suscriptores registrados.

"Nos complace ver que más personas se toman el tiempo para registrarse en CT Alert", dijo el comisionado del DESPP, Ronnell A. Higgins, en un comunicado. “Solo toma unos minutos y proporciona una alerta temprana esencial para los residentes sobre las amenazas inminentes a la salud y la seguridad”.

Un portavoz del DESPP dijo que el aumento se produjo tras las mortales inundaciones del 4 de julio en Texas que, según NPR, plantearon dudas sobre las advertencias suficientes y los planes de evacuación disponibles para las áreas más afectadas. Durante las conferencias de prensa celebradas posteriormente, los funcionarios de Connecticut exhortaron a sus residentes para que aprovecharan el sistema de alerta.

Justo antes del inicio de la temporada de huracanes, el Departamento de Eficiencia Gubernamental realizó grandes recortes a la NOAA. La semana pasada, Associated Press informó que la administración Trump autorizó a la agencia para contratar hasta 450 personas para puestos de primera línea en el Servicio Nacional de Meteorología.

