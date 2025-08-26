Gobernador de CT dice que los arrestos de ICE en los tribunales "socavan la seguridad pública"

Read in English

El martes, el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, criticó a las autoridades federales por llevar a cabo arrestos de inmigrantes en los tribunales locales, diciendo que socavan la seguridad pública en el estado.

En una carta enviada a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, Lamont expresó su desaprobación de la reciente actividad de aplicación de la ley de inmigración y dijo que la conducta de los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) interfiere con las funciones judiciales.

"Cuando el gobierno federal detiene a personas en los tribunales estatales, es más difícil para los fiscales, defensores públicos, policías y jueces hacer su trabajo", escribió Lamont. "Estas medidas crean miedo entre los residentes de Connecticut, incluidos testigos, víctimas y familias, sobre ir a la corte o contactar a la policía para denunciar actividades delictivas".

Los comentarios del gobernador se dan tras un incidente ocurrido el 11 de agosto en el que los agentes de inmigración detuvieron a dos hombres dentro del juzgado de Stamford. Los testigos dijeron que un grupo de cinco o seis agentes sacó a los hombres de un baño del tribunal. Varios días después, los defensores de las familias migrantes condenaron los arrestos en una manifestación.

Lamont, un demócrata moderado que en el pasado ha expresado su desacuerdo de forma respetuosa con los funcionarios de Trump, también rechazó la decisión de la administración de etiquetar a Connecticut como un estado santuario.

Recientemente, las autoridades federales incluyeron a Connecticut en una lista de más de dos docenas de jurisdicciones santuario. Bondi les dio a los funcionarios estatales hasta el martes como fecha límite para confirmar que cumplirán con la ley federal.

En respuesta, Lamont escribió que no hay fundamento para clasificarla como santuario. Las leyes y políticas de Connecticut no impiden que los agentes federales lleven a cabo sus deberes de aplicación de la ley de inmigración, resaltó.

Como evidencia, Lamont señaló una decisión emitida durante la primera administración Trump en 2017. Un funcionario del Departamento de Justicia certificó en ese momento que Connecticut cumplía con un requisito federal para comunicarse con las autoridades de inmigración.

"Esa certificación era correcta cuando el Departamento de Justicia la emitió, y las leyes y prácticas de Connecticut se mantienen en cumplimiento", escribió Lamont.

Una ley estatal llamada Ley Trust limita la cooperación entre las fuerzas del orden público estatales y locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EE. UU. Sin embargo, la ley no prohíbe a los agentes de inmigración federales acceder a los tribunales y otros espacios públicos.

Desde al menos principios de julio, los miembros de grupos de defensores locales dicen que han observado a los agentes de inmigración federales operando en los alrededores del tribunal de Stamford.

Una política federal prohibía anteriormente los arrestos de inmigrantes dentro de los tribunales y algunas otras áreas sensibles. La administración Trump revirtió la directiva en enero, publicando nuevas pautas que permiten que los agentes de ICE lleven a cabo acciones de control migratorio civiles en los tribunales cuando entienden de manera creíble que allí se encuentra el objetivo previsto.

En su carta, Lamont escribió que los arrestos en los tribunales comprometen la seguridad pública y el funcionamiento efectivo del sistema de justicia.

"Todos estamos de acuerdo en que los delincuentes violentos deben ser arrestados, procesados y, cuando corresponda, deportados", escribió Lamont, "razón por la cual la ley de Connecticut facilita el trabajo de las fuerzas del orden público con agentes federales en esos casos".

"Desafortunadamente", continuó, "las tácticas actuales de deportación del DHS socavan la aplicación legítima de la ley al infundir miedo entre los residentes e interferir en el funcionamiento ordenado de nuestros tribunales estatales. Estas prácticas no son necesarias para proteger nuestras fronteras, promover la seguridad pública o hacer cumplir efectivamente nuestras leyes de inmigración".