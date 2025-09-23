© 2025 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

CT Foodshare recibe nueva inyección de fondos estatales ante la amenaza de recortes federales

Connecticut Public Radio | By Michayla Savitt
Published September 23, 2025 at 10:46 AM EDT
El gobernador Ned Lamont anunció que Connecticut Foodshare recibirá una inyección de fondos estatales adicionales para mitigar el impacto de la reciente incertidumbre en los programas federales.
Michayla Savitt
/
Connecticut Public
El gobernador Ned Lamont anunció que Connecticut Foodshare recibirá una inyección de fondos estatales adicionales para mitigar el impacto de la reciente incertidumbre en los programas federales.

Read in English

El estado entregó su primera parte de fondos adicionales a Connecticut Foodshare. Esta transferencia forma parte de una asignación de $3 millones que los legisladores aprobaron a principios de año. Esta cantidad triplica las asignaciones anuales anteriores y llega en un momento en que todo el estado enfrenta una creciente inseguridad alimentaria.

El Programa de Asistencia Nutricional de Connecticut (CT-NAP, por sus siglas en inglés) usará los fondos asignados por el estado para comprar productos destinados a las despensas de alimentos en todo el estado. Anteriormente, el programa solía recibir $850,000 en fondos.

"Esta inversión histórica es para asegurar que las personas tengan acceso a alimentos, un derecho humano básico y una dignidad esencial, y no debe tomarse a la ligera", afirmó la comisionada del Departamento de Servicios Sociales, Andrea Barton Reeves, en una conferencia de prensa celebrada el martes en Connecticut Foodshare.

Esta inyección de fondos llega en un momento crucial, ya que el último informe de Feeding America revela que los índices de hambre han continuado en aumento desde la pandemia de COVID-19. Esta ayuda financiera también llega mientras se prevén recortes drásticos al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, como parte del nuevo plan de gastos e impuestos del Congreso, a lo que se suman con otros posibles cambios a nivel federal.

"Hay mucho que no sabemos", dijo Lamont. "Pero lo que sí sabemos es que solían haber camiones con remolque de alimentos frescos que venían de Washington todas las semanas, y ya no estamos recibiendo eso", continuó. "Sabemos que esos recortes son reales y están afectando a las personas todos los días".

La representante del estado Eleni Kavros DeGraw (demócrata por Avon) está entre los legisladores bipartidistas que impulsaron el aumento de fondos para el programa CT-NAP.Aunque la meta era alcanzar los $10 millones anuales, la cantidad final aprobada fue de $3 millones para el año fiscal 2026 y $6 millones para el año fiscal 2027.
Si bien agradece el aumento, Kavros DeGraw señaló que esa suma aún no cubre la necesidad en Connecticut.

"Especialmente en los tiempos que vivimos, sabemos que la inseguridad alimentaria ha aumentado, y que hay más personas con hambre que antes", dijo. "Aquí es donde el gobierno tiene la responsabilidad de intervenir y ayudar a la gente".

Kavros DeGraw se comprometió a seguir presionando la financiación del programa hasta que alcance los $10 millones anuales.
Connecticut perdió millones cuando la administración Trump recortó un Programa de asistencia para la compra local de alimentos (LFPA, por sus siglas en inglés), que ayudaba a los bancos de alimentos a adquirir productos de agricultores locales.Según el proyecto de ley, el 15% de los fondos para el programa CT-NAP ahora se destinará a la compra de alimentos a agricultores de Connecticut.

Este año, los recortes federales del Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP, por sus siglas en inglés) también afectaron a Foodshare, resultando en una pérdida de alimentos equivalente a 35 camiones de comida.

Jason Jakubowski, quien dirige Connecticut Foodshare, afirmó que los nuevos fondos estatales ayudan, pero no compensan las pérdidas, ni la incertidumbre sobre los futuros programas federales de asistencia.

"Creo que este será un diálogo que tendremos todos en los próximos dos años", dijo Jakubowski."Mientras nos mantenemos a la expectativa y esperamos a ver cómo termina todo".
Michayla Savitt
As Connecticut Public's state government reporter, Michayla focuses on how policy decisions directly impact the state’s communities and livelihoods. She has been with Connecticut Public since February 2022, and before that was a producer and host for audio news outlets around New York state. When not on deadline, Michayla is probably outside with her rescue dog, Elphie. Thoughts? Jokes? Tips? Email msavitt@ctpublic.org.
See stories by Michayla Savitt

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

Related Content