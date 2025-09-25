© 2025 Connecticut Public

Hegseth summons military top brass to unusual meeting, agenda unclear

By Tom Bowman
Published September 25, 2025 at 5:03 PM EDT

Pentagon chief Pete Hegseth has summoned hundreds of general and admirals from across the globe to a meeting in Virginia.  But there's no word on why the highly unusual meeting has been called.

Tom Bowman
Tom Bowman is a NPR National Desk reporter covering the Pentagon.
Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

