© 2025 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

How Russia's shadow fleet of oil tankers evades western sanctions

By Alexi Horowitz-Ghazi,
Daniel Ackerman
Published October 23, 2025 at 4:58 AM EDT

The U.S. and other western countries have issued sanctions on Russian oil exports since 2022. The Planet Money team explains how the country's shadow fleet of aging oil tankers evades policing.

Copyright 2025 NPR
Alexi Horowitz-Ghazi
Alexi Horowitz-Ghazi is a host and reporter for Planet Money, telling stories that creatively explore and explain the workings of the global economy. He's a sucker for a good supply chain mystery — from toilet paper to foster puppies to specialty pastas. He's drawn to tales of unintended consequences, like the time a well-intentioned chemistry professor unwittingly helped unleash a global market for synthetic drugs, or what happened when the U.S. Patent Office started granting patents on human genes. And he's always on the lookout for economic principles at work in unexpected places, like the tactics comedians use to protect their intellectual property (a.k.a. jokes).
See stories by Alexi Horowitz-Ghazi
Daniel Ackerman

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate