A former top U.S. diplomat to Venezuela weighs in on President Trump's actions there

By Erika Ryan,
Adrian FloridoChristopher Intagliata
Published October 24, 2025 at 4:07 PM EDT

NPR's Adrian Florido talks with ambassador James B. Story, a former top diplomat to Venezuela, about the rising tensions between the U.S. and Venezuela, and what President Trump's goals might be.

Copyright 2025 NPR
