Efforts to protect historic Seattle buildings from possible earthquakes decades away

By Joshua McNichols
Published October 25, 2025 at 7:42 AM EDT

There's an 85% chance that a damaging earthquake could hit Seattle in the next 50 years. Old brick buildings are most at risk, but retrofitting them could mean a loss of affordable housing.

Joshua McNichols
Joshua "took the long way" to radio, working in architecture firms for over a decade before pursuing his passion for public radio and writing in 2007. By "long way," he means he's also been a writer, bicycle courier, commercial fisherman, bed-and-breakfast cook, carpenter, landscaper, and stained glass salesman. He's detailed animal enclosures to prevent jaguars from escaping the Miami Zoo. Once, while managing a construction site in Athens, Greece, he was given a noogie by an Albanian civil war refugee in his employ. "You do not tell those guys how to place stucco," he said. All of which has no doubt made him the story-teller he is today.

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

