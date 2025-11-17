Defensores proinmigrantes informan a las familias de Danbury sobre sus derechos ante redadas de ICE

Read in English

Janize Hernández pasó la mañana del sábado conduciendo 40 minutos desde su ciudad natal de Plainville hasta el Kennedy Park en Danbury. Allí tomó panfletos, volantes y tarjetas rojas que detallan los derechos constitucionales, y los distribuyó para informar a las familias inmigrantes.

"Estoy un poco nerviosa porque es mi primera vez", comentó Hernández. "Quiero asegurarme de que lo estoy haciendo bien, pero también estoy bastante emocionada de poder hacer algo, especialmente junto a otras personas que comparten esta experiencia".

Danbury Unites for Immigrants, un grupo local de defensores proinmigrantes, lanzó la campaña de "puerta a puerta" el sábado.

La campaña "Families Belong Together Days of Action" tiene como objetivo proteger a las familias inmigrantes mediante la creación de una red comunitaria de apoyo en Danbury. Para lograrlo, defensores y voluntarios realizarán recorridos informativos cada semana hasta finales de noviembre.

“Sinceramente, yo también podría estar en esta situación”, dijo Hernández. "Genuinamente, a ICE no le importa quién seas".

Hernández, de ascendencia puertorriqueña y dominicana, explicó que, aunque ella y sus familiares están documentados, les molesta ver a otros latinos e inmigrantes viviendo con miedo por la represión federal contra los inmigrantes indocumentados a nivel local y en ciudades como Chicago.

Según se informa, la actividad de ICE aumentó en Chicago alrededor de la fecha en que la Corte Suprema emitió un fallo temporal en septiembre de que los oficiales federales de inmigración pueden considerar la raza y otros factores al decidir detener a alguien.

"No importa quién seas", declaró Hernández. "Todos estamos juntos en esto. Así que puedo hacer un pequeño viaje de 40 minutos un sábado por la mañana para venir a informar a las personas por un par de horas".

Buscando comunidad en tiempos de incertidumbre

El lanzamiento reunió a unas 80 personas que se dividieron en grupos pequeños, cada uno con al menos un hispanohablante. Estos fueron enviados a hacer campaña de "puerta a puerta" en vecindarios designados, poblados por familias inmigrantes o donde se ha reportado vigilancia intensa de ICE, según miembros de Danbury Unites.

Angela Cusicanqui se paró entre el grupo de voluntarios de habla hispana el sábado por la mañana, sosteniendo un portapapeles con información mientras esperaba ser asignada con personas que no hablaban español antes de salir a hacer el trabajo de campaña.

"Me siento conmovida y emocionada", expresó Cusicanqui sobre ir casa por casa por primera vez. "Más que una campaña,yo creo que se trata de hacer comunidad, conectar, de hacer nuestro check in y decir '¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Cómo podemos apoyarlos?'".

Daniela Doncel / Connecticut Public El lanzamiento de la campaña de "puerta a puerta" reunió a unas 80 personas el sábado por la mañana. Se dividieron en pequeños grupos, cada uno con al menos un hispanohablante. A cada grupo se le entregaron varios materiales para repartir, incluyendo un cartel que las familias pueden colocar fuera de su puerta para declarar sus derechos constitucionales, y un folleto sobre Greater Danbury Unites for Immigrants que detalla cómo el grupo de defensa ayuda a las familias necesitadas y cómo unirse a la organización.

Como inmigrante, Cusicanqui declaró que sentía la necesidad de apoyar a la gente de su comunidad.

"Siento que es una injusticia y de mal gusto todo lo que está pasando", dijo Cusicanqui. "Me deja un muy mal sabor de boca con este país y la forma en que los inmigrantes están siendo tratados aquí actualmente".

Cusicanqui comentó que es especialmente importante para ella salir y apoyar porque muchas personas no pueden hacerlo, pero como ciudadana naturalizada, ella sí tiene esa capacidad.

"Es importante para los ciudadanos, como yo, que ahora soy ciudadana, ejercer mi derecho a estar en contra [de estas acciones]", declaró Cusicanqui.

Danbury Unites ha lanzado una línea de ayuda como parte de la campaña informativa que puede proporcionar recursos y apoyo a quienes lo necesiten.

Por la seguridad del grupo de defensa y de la comunidad a la que sirve, el cofundador de Danbury Unites, Juan Fonseca Tapia, pidió no compartir el número de la línea de ayuda. En su lugar, afirmó que anima a los residentes locales que lo necesiten a comunicarse directamente con Danbury Unites para obtener más información.

Más información

La campaña informativa “Families Belong Together Days of Action” se estará llevando cabo todos los sábados hasta el 22 de noviembre.

Puedes seguir a Danbury Unites for Immigrants en Instagram y Facebook para obtener actualizaciones.