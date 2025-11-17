Teatro Pa'lante de Waterbury cierra sus puertas y vuelve a sus orígenes como compañía itinerante

Read in English

En el mes de febrero, la Compañía de Teatro Pa’lante llevó a cabo una ceremonia de inauguración para celebrar la apertura de su nuevo espacio teatral tipo caja negra en el centro de Waterbury. Esas puertas cerrarán oficialmente ocho meses después, el 31 de octubre.

"No vamos a cerrar como grupo. Solo estamos cerrando las puertas físicas", expresó Rafael Feliciano-Roman, fundador y director ejecutivo de la Compañía de Teatro Pa’lante y de su organización matriz, el Centro Cultural Afrocaribeño.

A principios de mayo, varios teatros de Connecticut perdieron fondos federales debido a los recortes de la Administración Trump. Feliciano-Roman señaló que Teatro Pa’lante fue uno de los afectados, con una pérdida de $65,000, y añadió que los esfuerzos de recaudación de fondos durante el verano no pudieron cubrir esa diferencia. Pero ese no fue el único factor que contribuyó al cierre.

Feliciano-Roman explicó que los daños estructurales causados por las fuertes inundaciones en la zona presentaron un reto adicional. La empresa también se enfrentó a retos relacionados con su personal. La compañía de teatro había pasado de tener diez empleados a contar con solo cuatro.

"Con la combinación de todos esos factores, evaluamos la situación y dijimos: 'Ya intentamos [recaudar fondos] de manera muy pública a través de GoFundMe, pero el destino no nos lo permitió, y está bien'", explicó Feliciano-Roman.

El cierre del espacio físico no impide que Feliciano-Roman y el equipo de Pa’lante continúen creando cabida para las historias afrolatinas en el mundo del teatro. En cambio, se mantienen fieles a una de las aspiraciones originales de Feliciano-Román para Pa’lante: convertirse en la Compañía de Teatro Itinerante Puertorriqueña con sede en Nueva York.

"Volvamos a un teatro y a un centro sin paredes, y deshagámonos de todos esos gastos generales. Deshagámonos de todos esos gastos de alquiler y servicios públicos y todas esas cosas", dijo Feliciano-Román. "Veámoslo como una bendición. Veamos esto como una oportunidad para deshacernos de la carga física del espacio".

Así fue como Pa'lante comenzó en 2023, cuando presentó "Calling Puerto Rico" como compañía de teatro itinerante en su temporada inaugural. Feliciano-Roman dijo que eso es a lo que volverán.

"Vamos a aprovechar el 2026 para reorganizarnos. Así, en 2027 podremos ofrecer una pequeña temporada de tres espectáculos", dijo Feliciano-Román. "Estamos preparando algo realmente genial para 2026 con nuestro pequeño equipo. Teníamos pensado organizar un festival de una noche de obras de teatro de un solo acto creadas en 24 horas o un festival de talleres para cualquier nuevos dramaturgos interesados en presentar lecturas de sus guiones en forma de taller."

Fior Rodríguez protagonizó el espectáculo inaugural de Pa'lante en 2023 y, desde entonces, ha sido una actriz entregada, siempre dispuesta a unirse al equipo de Pa'lante en el escenario cuando sea necesario. Rodríguez mencionó que fue devastador enterarse del cierre del espacio de caja negra.

"Sin duda, en este momento es desalentador, especialmente para una artista a la que ahora le han robado su pequeño hogar en Waterbury", dijo Rodríguez, "pero sigo siendo optimista". Tengo fe en que Pa'lante encontrará la manera y volveremos a resurgir".

Con el cierre del espacio de caja negra y los desafíos económicos que atraviesan las artes en todo el país a raíz de los recortes de fondos, Rodríguez señaló que ahora corresponde al público apoyar el arte local.

“Todos quieren el apoyo del pueblo, pero nadie quiere ser un aldeano”, dijo Rodríguez. "Hay que esforzarse si se quiere ver prosperar a una comunidad".

Feliciano-Roman no podría estar más de acuerdo.

"Es importante y también fundamental que las personas apoyen las artes de cualquier manera que puedan, específicamente el arte, la cultura y las obras de teatro de las comunidades de color", dijo Feliciano-Roman, "porque eso le demuestra a estos espacios y a este mercado lo vital que es, y no me refiero solo a Pa’lante. Me refiero a todos”.

Si ese apoyo se materializa, Feliciano-Roman expresó que espera ver algún día cumplido su sueño de contar con un teatro de caja negra Pa'lante en cada una de las principales ciudades de Connecticut.

"Tuvimos una muestra de eso aquí en Waterbury. Lo vi y lo experimenté”, comentó Feliciano-Roman. "Aún deseo eso para nuestra comunidad, y sigo deseándolo para nuestra gente, y considero que lo necesitamos".

