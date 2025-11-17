GOP en CT exige una mayor fiscalización ante misteriosas ‘asignaciones’ en presupuestos estatales

Read in English

Los republicanos de Connecticut exigen mayor transparencia y fiscalización sobre las partidas presupuestarias especiales.

Su anuncio se produce el martes, inmediatamente después de una investigación de The Accountability Project (TAP) de Connecticut Public, que examinó cómo los legisladores estatales usan las “asignaciones especiales” del presupuesto para canalizar fondos a grupos favorecidos en sus distritos.

TAP puso en evidencia la escasa supervisión a la que están sujetas estas asignaciones al revelar que una organización clave en la investigación federal recibió $100,000 en asignaciones especiales a través del presupuesto de 2023.

El líder de la minoría del Senado, Stephen Harding (R-Brookfield), detalló que el GOP propone que los grupos que reciban partidas presupuestarias especiales deberán presentar su solicitud por escrito y obtener una audiencia pública. Además, Harding instó a implementar auditorías aleatorias de las organizaciones, explicando que es una "supervisión necesaria sobre la corrupción y el fraude que estamos viendo aquí en el estado de Connecticut".

El llamado del GOP a favor de una mayor transparencia intensifica mientras investigadores federales examinan la relación del senador estatal demócrata Doug McCrory con el director de SHEBA, la pequeña organización sin fines de lucro que recibió los $100,000 en fondos especiales en el presupuesto de 2023.

McCrory ha negado cualquier conducta indebida.

Mientras tanto, se espera que la Asamblea General de Connecticut se reúna posiblemente antes de Halloween en una sesión especial para abordar los recortes que la administración Trump ha hecho a varios programas.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Vincent Candelora (R-Branford), se sumó al llamado, enfatizando que si la Asamblea General convoca una sesión especial pronto, "pedimos que este tema se aborde lo antes posible”.

En respuesta, los legisladores demócratas dijeron que dichas partidas son parte habitual de cada ciclo presupuestario anual, y que los republicanos están ignorando los recortes federales y su impacto en los residentes del estado.

"La misma base de la economía y el sistema de salud de nuestro estado están siendo atacados", dijeron el presidente pro tempore del Senado, Martin Looney (D-New Haven), y el líder de la mayoría del Senado, Bob Duff (D-Norwalk), en una declaración conjunta. "¿Qué se necesita para que los republicanos de Connecticut se enfoquen en el daño real que está ocurriendo en nuestro estado ahora mismo?".

