Merriam Webster out with first hardcover in 22 years

WBUR | By Andrea Shea
Published November 18, 2025 at 11:43 AM EST
For the first time in more than two decades, Merriam-Webster has released a new Collegiate dictionary. It has been updated with 5,000 new entries. (Courtesy Merriam-Webster)
For the first time in more than two decades, Merriam-Webster has released a new Collegiate dictionary. It has been updated with 5,000 new entries. (Courtesy Merriam-Webster)

For the first time in more than 20 years, Merriam-Webster is out with a new edition of its Collegiate Dictionary. The 12th Edition includes some 5,000 new words and weighs almost five pounds.

WBUR’s Andrea Shea reports.

