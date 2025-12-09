Restaurantes latinos en Hartford luchan contra aranceles mientras la Corte Suprema examina el caso

Read in English

Tras ser suspendido temporalmente del casino Mohegan Sun en 2020, Enrique Rodriguez asumió un gran riesgo y usó sus fondos de jubilación para abrir un restaurante dentro de Parkville Market en Hartford. Ahora cuenta con cuatro: Mofongo, Las Tortas MX, Burrito Loko y Fowl Play.

"Se trata de cuidar la comida, y esencialmente, de cuidar a las personas", resumió Rodriguez.

Sin embargo, los aranceles a las importaciones que implementó la Administración Trump han obligado a pequeños empresarios latinos, como Rodriguez, a decidir entre perder clientes o asumir pérdidas económicas.

Rodríguez optó por lo segundo.

"Los aranceles son un impuesto para el pueblo estadounidense. No es como si los vendedores que nos ofrecen el producto fueran a pagar los aranceles. Nos transfieren los aranceles a nosotros, los pequeños empresarios", declaró Rodriguez.

Rodriguez estima que sus costos de alimentos subieron del 25% al 40%. Según Rodríguez, eso consume todas sus ganancias.

"En los últimos seis meses, literalmente no hemos obtenido ninguna ganancia, pero simplemente decidimos no trasladar el costo a nuestros consumidores", dijo Rodriguez.

Rodriguez señaló que muchos clientes del mercado provienen de hogares de bajos ingresos en ciudades como Hartford y New Britain, así que quiere asegurarse de que puedan seguir encontrando comidas caseras puertorriqueñas, mexicanas o estadounidenses a un precio asequible.

Según él, Mofongo es uno de los restaurantes más populares de Parkville Market, gracias a su menú económico que ofrece nueve tipos diferentes de platos de arroz por solo $14, además de muchas otras opciones. El plato más caro del menú es "The Overload", que incluye un poco de todo por tan solo $20.

"Si ganamos dinero para cubrir gastos, es una victoria para nosotros en este momento. Ahora, el día en que empecemos a perder dinero y a sacarlo de nuestros bolsillos o ahorros, será entonces cuando podríamos cambiar. Pero por ahora, queremos cuidar de la gente", aseguró Rodriguez.

Rodriguez tiene la intención de seguir cubriendo esos aranceles durante el tiempo que le sea posible, pero expresó su esperanza de que haya un cambio más pronto que tarde.

Pequeñas empresas vs. aranceles de Trump

La Corte Suprema de los EE. UU. está sopesando su decisión sobre los aranceles de emergencia de Trump tras escuchar los argumentos el pasado miércoles. En este caso, los pequeños empresarios están cuestionando la autoridad del presidente para imponer dichos aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales, o IEEPA.

El representante John B. Larson, quien representa el Primer Distrito del Congreso de Connecticut, presentó una legislación que exige que el Congreso vote antes de que puedan implementarse nuevos aranceles. El lunes, visitó Parkville Market para escuchar directamente a los dueños de negocios sobre los desafíos de costos que enfrentan debido a los aranceles actuales.

"Lo que hace la legislación es requerir que estos aranceles pasen por el proceso legislativo, para que nosotros tengamos voz y, por lo tanto, por el pueblo", explicó Larson. "Habría audiencias. Se analizarían las ramificaciones de los aspectos positivos y negativos [de los aranceles]”.

Según Larson, Trump eludió el proceso congresional para imponer los aranceles.

"Ahora bien, no todos los aranceles son del todo malos, pero cuando se emiten arbitrariamente mediante orden ejecutiva, eludiendo y situándose por encima de la ley y del proceso, pueden tener malas repercusiones, como estamos presenciando actualmente", dijo Larson.

Para Carlos Mouta, propietario y CEO de Parkville Management, el aumento de costos implica explorar diferentes opciones para gestionar dichos gastos con los numerosos propietarios de negocios en Parkville Market.

"Ha sido difícil", reconoció Mouta. "Les animo a que reduzcan las porciones y bajen el precio, porque algunos de ellos sí sirven demasiada comida", dijo Mouta. "Así que alguien puede venir, y vender porciones pequeñas por $12 y las grandes por $20, pero necesitamos volver a precios más bajos y asequibles, porque $20 es mucho".

Mouta señaló que bajar los precios es especialmente necesario debido al aumento de costos que también se ha observado en bienes como la ropa, muebles y otros bienes.

"La gente está cansada. Para mí, la clase media está desapareciendo. Si no ganas 20 dólares por hora, no puedes vivir en un apartamento, no puedes hacer nada y no queda dinero para nada más", reclamó Mouta.

Sin embargo, Rodriguez no pierde la esperanza.

“Vendrán tiempos mejores”, afirmó Rodriguez. “Lo único que podemos hacer es tener esperanza”.