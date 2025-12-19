© 2025 Connecticut Public

Central Casting has turned extras into stars for 100 years

By Mandalit del Barco
Published December 19, 2025 at 5:20 PM EST

For 100 years, Hollywood has relied on Central Casting. It's the real company behind movie extras — and where stars like Gary Cooper, Hattie McDaniel, and Brad Pitt got their start.

Mandalit del Barco
As an arts correspondent based at NPR West, Mandalit del Barco reports and produces stories about film, television, music, visual arts, dance and other topics. Over the years, she has also covered everything from street gangs to Hollywood, police and prisons, marijuana, immigration, race relations, natural disasters, Latino arts and urban street culture (including hip hop dance, music, and art). Every year, she covers the Oscars and the Grammy awards for NPR, as well as the Sundance Film Festival and other events. Her news reports, feature stories and photos, filed from Los Angeles and abroad, can be heard on All Things Considered, Morning Edition, Weekend Edition, Alt.latino, and npr.org.
