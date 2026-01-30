© 2026 Connecticut Public

What to know about Kevin Warsh, President Trump's proposed Fed chair

By Erika Ryan,
Ailsa ChangJustine Kenin
Published January 30, 2026 at 4:02 PM EST

President Trump announced he plans to nominate Kevin Warsh to succeed Jerome Powell as chair of the Federal Reserve. Gene Sperling, former director of the National Economic Council, weighs in.

Erika Ryan
Erika Ryan is a producer for All Things Considered. She joined NPR after spending 4 years at CNN, where she worked for various shows and CNN.com in Atlanta and Washington, D.C. Ryan began her career in journalism as a print reporter covering arts and culture. She's a graduate of the University of South Carolina, and currently lives in Washington, D.C., with her dog, Millie.
Ailsa Chang
Ailsa Chang is an award-winning journalist who hosts All Things Considered along with Ari Shapiro, Audie Cornish, and Mary Louise Kelly. She landed in public radio after practicing law for a few years.
Justine Kenin
Justine Kenin is an editor on All Things Considered. She joined NPR in 1999 as an intern. Nothing makes her happier than getting a book in the right reader's hands – most especially her own.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

