The Trump administration's efforts to end TPS for Haitians was blocked — for now

NPR | By Jeffrey Pierre,
Scott DetrowJeanette Woods
Published February 4, 2026 at 5:14 PM EST

A federal judge has blocked the Trump administration's efforts to revoke Temporary Protected Status for some 330,000 Haitian immigrants in the U.S., for now.

Jeffrey Pierre
Jeffrey Pierre is an editor and producer on the Education Desk, where helps the team manage workflows, coordinate member station coverage, social media and the NPR Ed newsletter. Before the Education Desk, he was a producer and director on Morning Edition and the Up First podcast.
Scott Detrow
Scott Detrow is a White House correspondent for NPR and co-hosts the NPR Politics Podcast.
Jeanette Woods
SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

