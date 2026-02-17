© 2026 Connecticut Public

A photojournalist details her rebellion against the Syrian regime -- and her father

NPR | By Aarti Shahani
Published February 17, 2026 at 11:55 AM EST

Loubna Mrie grew up in Syria, where her father was allegedly an assassin for the regime. She joined the Syrian revolution first as a protester and then as a photojournalist. Her memoir is Defiance.

Aarti Shahani
Aarti Shahani is a correspondent for NPR. Based in Silicon Valley, she covers the biggest companies on earth. She is also an author. Her first book, Here We Are: American Dreams, American Nightmares (out Oct. 1, 2019), is about the extreme ups and downs her family encountered as immigrants in the U.S. Before journalism, Shahani was a community organizer in her native New York City, helping prisoners and families facing deportation. Even if it looks like she keeps changing careers, she's always doing the same thing: telling stories that matter.
