Rev. Jesse Jackson, one of the country's most influential leaders, dead at 84

NPR | By Cheryl Corley
Published February 17, 2026 at 5:08 AM EST

Rev. Jesse Jackson, one of the country's most influential leaders, has died at 84. The founder and long-time leader of the Rainbow-Push Coalition ran for president twice and inspired millions. b. October 8, 1941

Cheryl Corley
Cheryl Corley is a Chicago-based NPR correspondent who works for the National Desk. She primarily covers criminal justice issues as well as breaking news in the Midwest and across the country.
