Political and religious leaders celebrate Jesse Jackson's life at 'homegoing' service

NPR | By Cheryl Corley,
Jason DeRose
Published March 6, 2026 at 5:09 PM EST

A celebration of the life of civil rights leader Jesse Jackson will be held in Chicago Friday. Current and former elected officials, faith leaders, entertainers and more are expected to attend. A private funeral will be held Saturday.

Cheryl Corley
Cheryl Corley is a Chicago-based NPR correspondent who works for the National Desk. She primarily covers criminal justice issues as well as breaking news in the Midwest and across the country.
Jason DeRose
Jason DeRose is the Western Bureau Chief for NPR News, based at NPR West in Culver City. He edits news coverage from Member station reporters and freelancers in California, Washington, Oregon, Nevada, Alaska and Hawaii. DeRose also edits coverage of religion and LGBTQ issues for the National Desk.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

