© 2026 Connecticut Public

FCC Public Inspection Files:
WEDH · WEDN · WEDW · WEDY
WEDW-FM · WNPR · WPKT · WRLI-FM
Public Files Contact · ATSC 3.0 FAQ
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Shedding light on how Epstein used visits to Interlochen to target girls

NPR | By Ava Berger,
Tinbete ErmyasAdrian MaGabriel J. Sánchez
Published March 7, 2026 at 5:08 PM EST

A look at how an NPR reporting team dug through the Epstein documents related to the Interlochen Center for the Arts and were able to shed new light on how Epstein and Maxwell used their access to a highly respected institution to target girls.

Copyright 2026 NPR
Ava Berger
Tinbete Ermyas
[Copyright 2024 NPR]
Adrian Ma
Adrian Ma covers work, money and other "business-ish" for NPR's daily economics podcast The Indicator from Planet Money.
Gabriel J. Sánchez
Gabriel J. Sánchez is a producer for NPR's All Things Considered. Sánchez identifies stories, books guests, and produces what you hear on air. Sánchez also directs All Things Considered on Saturdays and Sundays.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate

SOMOS CONNECTICUT is an initiative from Connecticut Public, the state’s local NPR and PBS station, to elevate Latino stories and expand programming that uplifts and informs our Latino communities. Visit CTPublic.org/latino for more stories and resources. For updates, sign up for the SOMOS CONNECTICUT newsletter at ctpublic.org/newsletters.

SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate