Photos from Iran and across the Middle East as the war enters Week 2

NPR | By NPR Staff
Published March 10, 2026 at 12:19 PM EDT
March 7: People inspect the damage where Israel's military carried out an airborne operation that dropped troops overnight, in the town of Nabi Chit, Lebanon.
Mohammad Yassine
/
Reuters
The U.S. and Israel launched attacks on Iran on Feb. 28, and Iran swiftly responded with strikes across the region. Here is a look at scenes from Iran, Israel, Lebanon and other flashpoints as the conflict continues through its second week.

Copyright 2026 NPR

March 9: People in Tehran, Iran, wave Iranian flags as they hold posters of the late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, showing him at different ages, during a rally to support his son Mojtaba Khamenei, who succeeds his father as the new supreme leader.
Vahid Salemi / AP
/
AP
March 8: Taha Karimi, 58, a member of the Democratic Party of Iranian Kurdistan (PDKI), stands near his home after it and his truck were damaged in a drone attack carried out by Iran-backed proxies in the Kurdish town of Soran, about 100 kilometers northeast of Irbil the capital of Iraq's autonomous Kurdish region.
Safin Hamid / AFP via Getty Images
/
AFP via Getty Images
March 9: People gather in a rally to support Mojtaba Khamenei, the successor to his late father Ayatollah Ali Khamenei as supreme leader, in Tehran, Iran.
Vahid Salemi / AP
/
AP
March 9: A girl displaced by Israeli airstrikes looks on at a school used as a shelter in Beirut, Lebanon.
Hassan Ammar / AP
/
AP
March 8: A thick plume of smoke rises from an oil storage facility hit by a U.S.-Israeli strike late Saturday in Tehran, Iran.
Vahid Salemi / AP
/
AP
March 8: A man carries shoes from his house, which was destroyed when Israeli airstrikes hit several houses in Sir al-Gharbiyeh village, south Lebanon.
Mohammed Zaatari / AP
/
AP
March 8: Israeli tanks are parked in a staging area in northern Israel near the border with Lebanon.
Ariel Schalit / AP
/
AP
March 7: President Trump salutes as an Army carry team at Dover Air Force Base in Delaware moves a flag-draped transfer case with the remains of Sgt. Declan Coady, 20, of West Des Moines, Iowa. Coady was killed in a drone strike at a command center in Kuwait after the U.S. and Israel launched a military campaign against Iran.
Julia Demaree Nikhinson / AP
/
AP
March 7: An Army team at Dover Air Force Base moves a flag-draped transfer case from a transport van containing the remains of U.S. Army Reserve soldiers Maj. Jeffrey O'Brien, of Indianola, Iowa, Capt. Cody Khork, of Winter Haven, Fla., and Chief Warrant Officer 3 Robert Marzan, of Sacramento, Calif. The three were killed in a drone strike at a command center in Kuwait.
Mark Schiefelbein / AP
/
AP
March 7: Milad (Birth) Tower, the tallest tower in Iran at 435 meters, is pictured before a lit-up sky following airstrikes in Tehran.
Atta Kenare / AFP via Getty Images
/
AFP via Getty Images
March 7: Flames rise from an oil storage facility south of the capital, Tehran, as strikes hit the city during the U.S.–Israel military campaign in Iran.
Vahid Salemi / AP
/
AP
March 6: A family hugs after disembarking from an evacuation flight on a commercial airplane from Muscat, Oman, at the Henri Coanda International Airport in Otopeni, Romania.
Vadim Ghirda / AP
/
AP
March 6: Iranians attend Friday prayers in the courtyard of the Imam Khomeini Grand mosque in Tehran, Iran.
Vahid Salemi / AP
/
AP
March 6: Smoke rises following an Israeli airstrike in Dahiyeh, Beirut's southern suburbs.
Hussein Malla / AP
/
AP
March 4: A cleric leads a group of volunteers in prayer next to a police facility struck during the U.S.–Israeli military campaign in Tehran, Iran.
Vahid Salemi / AP
/
AP
March 5: A stranded passenger sleeps on the floor outside Dubai International Airport terminal as the airport resumes limited operations in Dubai, United Arab Emirates.
Altaf Qadri / AP
/
AP
March 5: Rescue workers check a destroyed building that was hit by an Israeli airstrike in Nabatiyeh town, south Lebanon.
Mohammed Zaatari / AP
/
AP
March 5: Missiles launched from Iran are seen in the sky over central Israel.
Ohad Zwigenberg / AP
/
AP
March 4: Exposing himself to the danger of unexploded ordnance, a boy tries to climb on an unexploded Iranian projectile that landed in an open field in the outskirts of Qamishli, eastern Syria.
Baderkhan Ahmad / AP
/
AP
March 4: Health care workers in Galle, Sri Lanka, unload bodies from a vehicle. The Iranian sailors died when their IRIS Dena warship sank outside Sri Lanka's territorial waters.
Eranga Jayawardene / AP
/
AP
March 4: An Israeli air force AH-64 Apache attack helicopter fires rockets while flying at a position along the border between northern Israel and southern Lebanon.
Jalaa Marey / AFP via Getty Images
/
AFP via Getty Images
March 3: A large fire and plume of smoke are visible after, according to the authorities, debris from an Iranian intercepted drone hit the Fujairah oil facility in Fujairah, United Arab Emirates.
Altaf Qadri / AP
/
AP
March 3: Firefighters inspect the rubble as smoke rises from a building hit by an Israeli airstrike in Dahiyeh, a southern suburb of Beirut, Lebanon.
Hassan Ammar / AP
/
AP
March 3: Officers from Israel's Home Front Command inspect a damaged apartment building after an Iranian missile strike in Petah Tikva, Israel.
Ohad Zwigenberg / AP
/
AP
March 2: Debris is seen in a room of Gandhi Hospital, which was damaged when a strike hit a state TV communications tower and nearby buildings across the street, during the ongoing joint U.S.-Israeli military campaign in Tehran, Iran.
Vahid Salemi / AP
/
AP
March 2: Smoke rises following Israeli airstrikes on Dahiyeh, a southern suburb of Beirut, Lebanon.
Hassan Ammar / AP
/
AP
March 2: Children sit on a sidewalk as displaced families fleeing Israeli strikes in southern Lebanon arrive in the southern port city of Sidon.
Mohammad Zaatari / AP
/
AP
Related Content