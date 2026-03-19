No, beber o aplicarse orina en diferentes partes del cuerpo no cura enfermedades (y puede ser peligroso)

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En TikTok circulan videos que promueven la orinoterapia y afirman que beber o aplicarse orina en diferentes partes del cuerpo sirve para curar enfermedades, mejorar la piel o tener una vista “renovada”.

Es falso. No hay evidencia científica ni aval médico de que la orina cure enfermedades. Los expertos advierten que beberla o aplicarla puede ser peligroso para la salud.

La orina contiene desechos y bacterias. Reintroducirla en el organismo puede provocar infecciones y causar daños en los ojos, la piel u otras partes del cuerpo, sin que existan beneficios comprobados para el acné, la vista, las alergias u otras afecciones.

Por Isabel Rubio

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En redes sociales circulan videos que presentan la orina como un “elixir milagroso”. Aseguran sin pruebas que beberla cura enfermedades como la diabetes tipo 2 y aconsejan aplicarla en los ojos para tener una vista “renovada” y en la piel para tratar el acné. Sin embargo, varios expertos desmienten estas afirmaciones: la orina es un desecho del cuerpo y no cura ninguna enfermedad. Lejos de ser un beneficio para la salud, alertan de que su uso puede provocar infecciones graves.

Beber orina no cura enfermedades y sí implica riesgos para la salud, alertan especialistas

“La mayoría de las afirmaciones sobre la terapia de orina se basan en anécdotas o textos antiguos, sin evidencia científica sólida que respalde sus beneficios”, explicó Dipa Kamdar, profesora titular de Práctica Farmacéutica en la Universidad de Kingston en The Conversation. Sin embargo, sí “existe evidencia que demuestra que beber orina conlleva diversos riesgos para la salud”.

La orina es un líquido que contiene agua y productos de desecho, según el Instituto Nacional del Cáncer. No existen guías clínicas ni autorización de agencias regulatorias, como la FDA, que respalden el uso terapéutico de la orina en humanos.

Algunos defensores de la terapia de orina creen que puede ayudar a prevenir reacciones alérgicas y controlar enfermedades autoinmunes. Hay personas que afirmaron que beber continuamente orina reciclada produce una orina y una sangre más limpias al eliminar toxinas y conducir a una mejor salud general. Pero, según Kamdar, no existe evidencia científica que respalde ninguna de estas afirmaciones

“Las investigaciones han demostrado que la orina contiene naturalmente bajos niveles de bacterias, y que estas pueden contaminarla aún más al ser expulsada del cuerpo”, explicó la experta. Beber orina, por lo tanto, “puede introducir bacterias y toxinas en el intestino y potencialmente causar enfermedades como infecciones estomacales”.

René Sotelo, profesor de urología clínica en la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, coincidió en que no hay evidencia científica que demuestre la eficacia de la orina para tratar dolencias o patologías. Explicó por qué, por ejemplo, no sirve para tratar el pie de atleta. “Tendría que ser una cantidad muy elevada de urea (superior a la que se encuentra normalmente en la orina) para que se considere útil para tratar el pie de atleta (infección por hongos en los pies)”, explicó.

Aplicarse orina en los ojos puede causar daños graves

Videos virales en TikTok aconsejan aplicarse orina en los ojos para tener una “vista renovada”. “Lo mejor que te puedes echar en tu vida en los ojos es la orina. Olvídate de los colirios de la farmacia, que llevan cosas químicas”, indica un contenido.

En realidad, no hay evidencias de que la orina cure la vista ni sirva para renovarla, al contrario de lo que indican estos contenidos. Rubén Pulido, experto en oftalmología, coincidió en que reintroducir la orina en el organismo “puede tener efectos tóxicos”.

“Aplicar orina sobre la superficie ocular puede producir irritación e inflamación severas y facilitar el ingreso de microorganismos peligrosos y de difícil tratamiento”, explicó a Maldita.es, medio cofundador de Factchequeado.

En el caso de la córnea, la cubierta transparente del ojo, esto podría ser particularmente grave: “Si se produce la pérdida de dicha transparencia podría ser necesario incluso un transplante para recuperar la visión”.

“No uses tus ojos como un inodoro (ni tus ojos ni tu sistema digestivo). Nada de lo que lleva la orina es beneficioso para tus ojos. Nada”, advirtió en X (antes Twitter) la neurobióloga especialista en problemas de la retina Conchi Lillo. “No solo no es beneficioso, sino que es dañino”, añadió.

La orina no sirve para tratar el acné y puede causar infecciones en la piel

También hay contenidos que aconsejan aplicarse orina en la piel para combatir el acné. Algo que desaconsejó la dermatóloga Sara Goméz Armayones. “La urea se utiliza en cosmética a dosis bajas como hidratante y a dosis altas como queratolítico (para eliminar la descamación). Aunque puede estar presente en algunos productos contra el acné, no es el principio activo más efectivo”, explicó a Maldita.es.

Si bien la urea suele añadirse a productos para el cuidado de la piel como hidratante, Kamdar consideró poco probable que la concentración de urea en la orina sea lo suficientemente alta como para tener este efecto.

Como destacó Gómez, aplicarse orina puede suponer un alto riesgo de infección, ya que puede contener bacterias que infecten los granitos o heridas que causa el acné: “Aplicarse orina para mejorar el acné no tiene sentido ni cumple unos mínimos de higiene”.

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