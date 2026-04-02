Cómo el cambio climático impulsa las enfermedades transmitidas por garrapatas

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Algunas garrapatas transmiten enfermedades peligrosas que pueden causar problemas de salud a largo plazo o, incluso, la muerte.

A medida que aumentan las temperaturas globales, las garrapatas se propagan a nuevas regiones y ponen en riesgo a más comunidades.

Si te pica una garrapata, quítatela con unas pinzas inmediatamente y luego está atento a síntomas como sarpullido, fiebre o dolores corporales.

Por Ro White, de Public Good News, medio aliado de Factchequeado

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Las garrapatas son pequeños parásitos que suelen alimentarse de la sangre de los mamíferos, las aves y otros animales. Viven en muchas partes del mundo y algunas especies pueden transmitir enfermedades graves. Si bien la mayoría de las picaduras de garrapatas no causan enfermedades, el cambio climático está creando condiciones que facilitan su proliferación, lo que aumenta las posibilidades de picaduras e infecciones peligrosas.Esto es lo que debes saber sobre los síntomas y cómo protegerte.

¿Cómo transmiten enfermedades las garrapatas?

Una garrapata se adhiere a un huésped, como un ciervo, un ave o una persona, y se alimenta de su sangre a través de la piel. Puede permanecer adherido durante horas o incluso días.No todas las garrapatas son portadoras de gérmenes, pero las que sí lo son pueden tener bacterias en su saliva, virus o parásitos que entran al cuerpo mientras se alimentan.

¿Qué tipos de enfermedades pueden transmitir las garrapatas?

Las garrapatas pueden transmitir varias enfermedades y la mayoría se pueden tratar con medicamentos si se detectan a tiempo. La enfermedad transmitida por garrapatas más común en Estados Unidos es la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana que puede causar artritis, inflamación cerebral o problemas cardíacos.

En EE.UU., alrededor de 476,000 personas son tratadas por esta enfermedad anualmente. Los primeros síntomas suelen incluir una erupción cutánea con forma de escarapela, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones e inflamación de los ganglios linfáticos.

Algunas enfermedades transmitidas por las garrapatas pueden ser mortales si no se tratan rápidamente, entre ellas la fiebre manchada de las Montañas Rocosas (una infección bacteriana), el virus Powassan (que mata a una de cada diez personas que desarrollan síntomas graves), y babesiosis (un parásito que infecta los glóbulos rojos). Los adultos mayores y las personas con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener un mayor riesgo de enfermedad grave.“La mayoría de las enfermedades transmitidas por garrapatas pueden provocar diversos problemas de salud a largo plazo si no se diagnostican ni se tratan”, advierte Peter Chin-Hong, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco, a Public Good News, medio aliado de Factchequeado. “Hasta en un 15 por ciento de los pacientes con enfermedad de Lyme, el dolor musculoesquelético, la fatiga y las dificultades cognitivas pueden persistir durante meses o años, incluso después del tratamiento (lo que se denomina síndrome de Lyme postratamiento)”.Una picadura de garrapata también puede provocar otros problemas de salud a largo plazo, como el síndrome de alfa-gal, una alergia de por vida a la carne roja y a algunos productos lácteos.

¿Por qué son cada vez más comunes las enfermedades transmitidas por garrapatas?

Las garrapatas son más activas en los meses cálidos, generalmente de abril a septiembre, pero el cambio climático está creando estaciones cálidas más largas y menos heladas fuertes, lo que permite que las garrapatas sobrevivan en más lugares y durante más tiempo cada año. Como resultado, más personas entran en contacto con ellas.

¿Cuáles son los síntomas tempranos de una enfermedad transmitida por garrapatas?Los síntomas tempranos comunes de una enfermedad transmitida por garrapatas pueden incluir:



Erupción

Fiebre o escalofríos

Dolores corporales

Fatiga

¿Qué debo hacer si me pica una garrapata?

Si encuentras una garrapata adherida a su piel, quítatela lo antes posible. La manera más segura de quitar una garrapata es sujetándola con unas pinzas de punta fina lo más cerca posible de la piel. Luego, separarla de la piel sin torcerla.Evita aplastar la garrapata con los dedos. Deséchala envolviéndola en cinta adhesiva y tirándola a la basura, por el inodoro o sumergiéndola en alcohol isopropílico.Limpia el área de la picadura con agua y jabón y observa los síntomas durante las siguientes semanas.Si aparecen síntomas después de pasar tiempo en una zona boscosa o con pasto o después de una picadura de garrapata confirmada o sospechada, habla con un proveedor de atención médica.“Los siguientes pasos pueden ser más pruebas (por ejemplo, pruebas de anticuerpos) y tratamiento con antibióticos para una infección bacteriana”, agrega Chin-Hong.

¿Cómo puedo prevenir las enfermedades transmitidas por garrapatas?

Prevenir la picadura de garrapatas es la mejor manera de protegerte contra las enfermedades transmitidas por garrapatas:



Evita las áreas boscosas o con pasto y mantén a tus mascotas fuera de estas áreas.

Si planeas pasar tiempo al aire libre, especialmente en áreas con muchos árboles y césped alto, utiliza mangas largas, pantalones largos, calcetines altos y un sombrero.

Aplica permetrina, un repelente de garrapatas de larga duración para telas, a tu ropa y calzado de exterior.

Revísate y a tus mascotas para detectar garrapatas después de las actividades al aire libre. Recuerda que las garrapatas pueden ser muy pequeñas y pueden esconderse detrás de las rodillas, en las axilas, en el cuero cabelludo o en las orejas y patas de las mascotas.

Retira las garrapatas lo antes posible.

Para más información sobre los síntomas o la prevención, habla con tu proveedor de atención médica.

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