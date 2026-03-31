“Cien años de soledad” y otros 42 libros de autores latinoamericanos o de ascendencia latina censurados en algunas escuelas de EE. UU

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El Índice de Prohibiciones de Libros en Escuelas de PEN America registra 76 restricciones a obras de autores hispanoamericanos, latinos o de ascendencia latina durante el curso 2024–2025.

Florida es el estado con más casos (43), seguido de Texas (25) y Tennessee (7). Las restricciones incluyen prohibiciones totales, libros en investigación y límites de acceso por nivel escolar o permiso parental.

En la lista figuran autores como Gabriel García Márquez, Isabel Allende, Elizabeth Acevedo, Alex Sánchez, Meg Medina y Julia Álvarez. Entre los libros restringidos hay títulos que abordan temas como identidad latina, diversidad sexual y bullying.

Por Wendy Selene Pérez e Isabel Rubio de Factchequeado

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De Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, a La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Estos son algunos de los 43 títulos de autores latinoamericanos prohibidos en las aulas o bibliotecas de algunos distritos escolares de Estados Unidos, según el Índice de Prohibiciones de Libros en Escuelas de PEN America.

Un análisis de Factchequeado encontró al menos 76 restricciones de estas obras escritas por autores nacidos en América Latina o con raíces latinas. Durante el curso 2024–2025. Algunos libros están censurados en diferentes regiones escolares. Los estados de Florida y Texas, ambos gobernados por autoridades republicanas, concentran la mayor cantidad de obras afectadas, que son títulos clásicos u obras contemporáneas sobre identidad, género y diversidad.

76 restricciones a libros de autores latinos o con ascendencia latina en el curso 2024–2025

El Índice de Prohibiciones de Libros en Escuelas de PEN America reúne los libros cuyo acceso fue restringido en bibliotecas y aulas de Estados Unidos durante el año escolar 2024–2025. Algunas de estas prohibiciones han sido revertidas desde entonces y otras siguen vigentes.

PEN America, aliado institucional de Factchequeado, considera una “prohibición” cualquier acción basada en el contenido de un libro que resulte en su retiro total para los estudiantes o limite su acceso. Esto a partir de objeciones de padres/madres, la comunidad, decisiones administrativas o funcionarios gubernamentales..

El organismo diferencia tres tipos de restricciones:



Libros “prohibidos”.

Libros “prohibidos en espera de investigación”, que están en espera de una revisión para decidir posibles restricciones.

Libros “prohibidos por restricción”, que incluyen límites por nivel escolar o requieren un permiso por parte de los padres.

Encontramos al menos 76 casos de restricciones de obras escritas por latinos o de ascendencia latinoamericana en el curso escolar 2024-2025. De ellos, 37 corresponden a prohibiciones totales, 21 fueron clasificados como “prohibidos por restricción” y 18, como “prohibidos en espera de investigación”.

Florida, el estado con más restricciones a libros de autores latinos

El estado con más prohibiciones de libros escritos por autores latinoamericanos o de ascendencia latina es Florida, con 43 restricciones en distritos escolares como Brevard (Titusville), Citrus (Inverness), Clay County (Green Cove Springs), Hillsborough (Tampa), Manatee (Bradenton), Union County (Lake Butler) y Volusia (Daytona Beach, DeLand). Son libros de literatura latinoamericana u obras contemporáneas.

En segundo lugar se encuentra Texas, con 25 prohibiciones en distritos como Katy (ciudad de Katy), Lamar Consolidated (Houston–Sugar Land) y North East (San Antonio).

El tercer estado con más casos es Tennessee, con 7 restricciones en distritos como Monroe County (Madisonville), Oak Ridge (Oak Ridge), Williamson County (Franklin) y Wilson County (Lebanon).

A esto se suman una prohibición en Iowa, otra en Oregon y tres libros restringidos en escuelas del Departamento de Actividades Educativas del Departamento de Defensa, un sistema que atiende a estudiantes con padres militares en 161 escuelas acreditadas distribuidas en 9 distritos ubicados en 11 países, 7 estados, Guam y Puerto Rico.

García Márquez, Allende, Villoro y otros autores con libros prohibidos en escuelas

En la lista aparecen 24 autores latinoamericanos o de ascendencia latina con libros prohibidos en escuelas. Estas restricciones afectan a escritores nacidos en México, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, República Dominicana, Perú, Puerto Rico, Ecuador y Venezuela, así como a autores nacidos en Estados Unidos con raíces latinas.

El autor mexicano-estadounidense Alex Sánchez, con prohibiciones en 21 distritos escolares, es el autor más censurado de todo el conjunto. Sus obras —entre ellas Bait, Rainbow Boys, Rainbow High, Rainbow Road, The God Box o The Greatest Superpower— fueron vetadas en varios distritos de Florida, Texas y Tennessee. Una de ellas, Bait, fue ganadora del Florida Book Award en 2009, premio coordinado por bibliotecas de la Universidad Estatal de Florida y otras organizaciones bibliotecarias y culturales. Los libros de Sánchez abordan temáticas como la adolescencia LGBTQ+ y la sexualidad; la fe religiosa y la identidad sexual, el abuso sexual y el impacto en la adolescencia gay.

El segundo lugar lo ocupa Elizabeth Acevedo, autora estadounidense de raíces dominicanas, con prohibiciones en 16 distritos escolares. The Poet X es su libro más censurado, pero también figuran en la lista otros como Clap When You Land y With the Fire on High.

Julia Álvarez, escritora dominicano-estadounidense, acumula prohibiciones en 5 distritos escolares. Sus novelas afectadas son How the García Girls Lost Their Accents (De cómo las muchachas García perdieron el acento) e In the Time of the Butterflies (En el tiempo de las mariposas). Han sido vetadas en varios distritos de Florida y en Oregon. El primero habla de la historia de unas hermanas dominicanas que emigran a Nueva York huyendo de la dictadura de Trujillo en los años 60 y explora la asimilación cultural, el choque entre valores tradicionales dominicanos y la cultura estadounidense; mientras que el segundo es una ficción novelada sobre las hermanas Mirabal, iconos de la lucha por la libertad contra el régimen de Trujillo.

Sylvia Aguilar Zéleny, escritora y catedrática mexicana que reside en El Paso, Texas —en la frontera con Ciudad Juárez—, figura en listas de materiales restringidos del distrito Katy Independent School District (Katy ISD), con sus libros juveniles Alex, Leroy, Maria, Mikala y Woonie clasificados como restringidos en bibliotecas escolares. Estas obras pertenecen a la serie Coming Out, publicada en inglés por Epic Press, y abordan temas de la comunidad LGBTQ+ e identidad de género en contextos adolescentes. Por ejemplo, en Alex, se cuenta la historia de una chica que explora su identidad trans y decide compartir su verdad con su entorno cercano por primera vez.

El libro Yaqui Delgado Wants to Kick Your Ass (Yaqui Delgado quiere darte una paliza, en español), de Meg Medina, escritora cubano-estadounidense aparece 4 veces y ha sido restringido en distritos escolares de Florida y Tennessee. Yaqui Delgado quiere darte una paliza narra la historia de una adolescente latina que sufre bullying en la escuela. Sobre ella circulan rumores: que es vanidosa, que camina de manera provocativa y que “no es lo suficientemente latina” debido a su piel clara, sus buenas calificaciones y la ausencia de acento.

En la lista también hay grandes figuras literarias como las del colombiano Gabriel García Márquez, la chilena Isabel Allende o el mexicano Juan Villoro.

Las obras Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez, están prohibidas en el distrito escolar de Clay County, en Florida. Cien años de soledad es una novela que narra la historia multigeneracional de la familia Buendía en el pueblo ficticio de Macondo; aborda temas como la soledad, el tiempo cíclico, el realismo mágico, la historia y los mitos de América Latina. El amor en los tiempos del cólera relata una historia de amor duradera y apasionada que se desarrolla durante varias décadas, explorando el amor romántico, la vejez, la paciencia y las complejidades de las relaciones humanas.

De las obras de Allende, Zorro fue prohibido en el distrito escolar de Clay County, Florida, mientras que La casa de los espíritus figura como “prohibido pendiente de investigación” en el distrito escolar del condado de Hillsborough.

La casa de los espíritus sigue a cuatro generaciones de la familia Trueba en Chile, desde principios del siglo XX hasta el golpe militar de 1973. Mezcla realismo mágico con historia política y se centra en las mujeres de la familia y sus luchas contra el patriarcado y la injusticia social. Fue adaptada al cine. Zorro reinventa el origen del legendario justiciero enmascarado, narrando cómo Diego de la Vega se convierte en el defensor de los oprimidos en la California colonial del siglo XIX. Aborda temas de aventura, romance y acción y explora temas de justicia social e identidad bicultural.

El libro salvaje, de Villoro, está prohibido en el distrito escolar de North East, que se encuentra en San Antonio, Texas, justo una ciudad en la que el 65% de la población es de origen latino o hispano. La obra narra la historia de Juan, un niño de 13 años que pasa el verano en la caótica biblioteca de su tío Tito mientras sus padres se divorcian. Allí descubre un misterioso libro que parece moverse y esconderse entre los estantes, como si tuviera vida propia. El libro explora el duelo familiar, la magia de la lectura y el crecimiento personal.

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The Poet X: el libro con más restricciones

The Poet X, de Elizabeth Acevedo, es el libro de autores latinos o con ascendencia latina con más restricciones en escuelas de Florida, Tennessee y Texas, con un total de 10 restricciones: 6 prohibiciones, 2 libros “prohibidos en espera de investigación” y 2 “prohibidos por restricción”.

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La novela ha sido reconocida con importantes galardones como el National Book Award. The Poet X cuenta la historia de Xiomara Batista, una adolescente de Harlem que se siente invisible y reprimida por las estrictas expectativas de su madre y la iglesia. A medida que su cuerpo cambia y surgen emociones hacia un compañero de clase, Xiomara se enfrenta a la determinación de su “mami” de forzarla a obedecer las leyes de la Iglesia y encuentra en la poesía un refugio y una voz propia.

Sexualidad, bullying y desafíos a la religión: otros libros prohibidos

Otros libros con varias apariciones en la lista incluyen How the García Girls Lost Their Accents (De cómo las muchachas García perdieron el acento, en español), Yaqui Delgado Wants to Kick Your Ass (Yaqui Delgado quiere darte una paliza, en español) y Rainbow Road, que figuran 4 veces cada uno en la lista.

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En el libro De cómo las muchachas García perdieron el acento, la autora retrata la vida de una familia dominicana exiliada en el Bronx neoyorquino.

Rainbow Road cuenta la historia de Jason, Kyle y Nelson, tres jóvenes que embarcan en un viaje personal que incluye amor, sexualidad, homofobia y, sobre todo, amistad.

Metodología: Para realizar el análisis, Factchequeado descargó los datos compilados por el PEN América de más de 6,000 prohibiciones de autores estadounidenses y otras partes del mundo, del periodo 2024-2025. A partir de eso, construyó su propio listado de los autores prohibidos en distritos escolares en 2025 al que agregó las columnas de nacionalidad e idioma del país de origen o de ascendencia. Finalmente, las autoras y autores nacidos o con raíces de algún país de América Latina donde se habla español y portugués (como el caso de Brasil).

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