El comediante Pedro Gonzalez no vino a CT a debatir sobre la inmigración; vino para sacarle chiste

El audio de arriba está en español.

Read in English

A principios de este mes, Pedro Gonzalez hizo reír a carcajadas al público en el New York Comedy Club de Stamford, mientras abordaba con humor la experiencia de los inmigrantes que viven en los Estados Unidos.

Muchos de los chistes de Gonzalez hablan sobre su vida como inmigrante colombiano en Nueva York, desde las citas y el trabajo hasta la crianza de los niños. En tiempos de polarización política sobre los inmigrantes, Gonzalez afirmó que el humor puede ayudar a unir a las personas.

"La forma en que veo la vida es como que "Mira, no somos tan diferentes. Yo no soy mejor que tú. Tú no eres mejor que yo. La vida es bien difícil", dijo Gonzalez. "¿Por qué no nos reímos juntos, en vez de estar divididos?".

Gonzalez afirma que no cree que la comedia sea la plataforma para establecer posturas.

“Pero sí es una plataforma para hablar de tus propias frustraciones y sentimientos”, comentó.

Por ejemplo, cuando eres inmigrante en un aeropuerto estadounidense. Durante su participación en “The Late Show with Stephen Colbert”, algo que ningún otro colombiano inmigrante había hecho antes, Gonzalez relató que alguien le gritó “¡Go back to your country!" ("Regrésate a tu país"), una expresión común en las conversaciones sobre inmigración, mientras trataba de abordar su vuelo rumbo a Sudamérica.

En conversación con Connecticut Public, recordó ese comentario en forma de chiste. “Es gracioso señalar lo tonta que puede llegar a ser la gente”, afirmó.

Ventilar el enojo o la frustración con humor puede abrir la puerta a conversaciones que normalmente no ocurrirían, porque es un tema denso o tabú, según expresó Gonzalez.

"Yo decidí ser honesto sobre todo", dijo Gonzalez. "Si salgo con mis amigos, con mi amigo que va al volante, que sé que es indocumentado, y estamos a punto de entrar a un restaurante, y vemos una patrulla, algo cambia por dentro. Entonces, eso es algo de lo que tengo que hablar".

Encontré oro

Gonzalez, de 43 años, es originario de Bogotá, Colombia. Su familia emigró a los EE. UU. después de que su padre sufriera dificultades económicas y conflictos políticos locales.

“[Mi papá] era un líder comunitario en la región donde vivíamos”, expresó Gonzalez. “Cuando las fuerzas rebeldes se enteraron de que no podían sacarle dinero a la fuerza, intentaron usarlo como mensajero para extorsionar a otras personas. Él dijo: 'No puedo hacerlo'".

Su llegada a los EE. UU. acercó a Gonzalez a lo que realmente le interesaba como comediante. Comentó que en la comedia colombiana básica no sentía demasiada inspiración.

“Lo que más me llamó del stand-up fue el punto de vista del tipo de stand-up estadounidense, que tiene chistes muy bien escritos”, dijo Gonzalez. “Me enamoré de esto viendo a [Jerry] Seinfeld, [y a Chris] Rock".

Llegó al punto en que Gonzalez confirma que sus propios compañeros de trabajo le decían que se animara a hacer stand-up. Y es que se pasaba gran parte del tiempo en el trabajo viendo Comedy Central.

Cuando finalmente hizo comedia en vivo y consiguió sacar sonrisas con un chiste por primera vez, Gonzalez expresó que fue como si hubiera “encontrado oro”.

Con todo, nunca abandonó sus raíces latinas.

“Me presento en español, y me encanta hacer chistes en español”, dijo Gonzalez. “Una vez que encuentras lo que te hace gracioso, puedes bromear en cualquier idioma, y la gente conectará contigo porque estás siendo divertido y sincero sobre ti mismo”.

Rachel Iacovone / Connecticut Public Pedro Gonzalez presentándose en el New York Comedy Club de Stamford el 3 de mayo de 2026. “Quiero que los lugares con una comunidad colombiana fuerte sean precisamente los lugares a los que me den ganas de volver una y otra vez”, afirmó Gonzalez. Los colombianos representan el tercer grupo latino más numeroso en Stamford y el sexto a nivel estatal.

Vacilando con los colombianos

Gonzalez trajo muchos pedacitos de la cultura colombiana en su monólogo en el New York Comedy Club de Stamford, con temas como ir a una pelea de gallos con su papá, poner al Niño Jesús en el pesebre a medianoche en Navidad y el miedo a La Patasola, una figura del folclore colombiano.

Para el público no colombiano, el espectáculo fue una mirada de cómo se vive en Colombia. Para colombianos como Julieth Jaramillo, fue como recordar su hogar.

Durante la presentación, Gonzalez comentó sobre el acento paisa, suave y musical, de Jaramillo, lo que hizo que ella se fuera para atrás de la risa.

“Es un comediante latino, colombiano, y quería apoyar”, explicó Jaramillo sobre por qué asistió al evento. “Me encanta su personalidad…puede tomar cosas que al principio podrían parecer negativas y convertirlas en algo increíblemente positivo, en particular llevando alegría a la gente y haciéndola reír".

Jaramillo vive en Greenwich, pero es originaria de Medellín, la ciudad de la Eterna Primavera en Colombia. Exclama que ver triunfar a un inmigrante como Gonzalez le llena de gran orgullo.

“Vemos a un hombre para quien todo es ajeno y todo es un reto. Que llegó aquí ya mayor y aun así se hizo de un nombre…sin duda es algo de lo que sentirse orgulloso”, dijo Jaramillo. “Como paisa, como colombiana que soy, realmente lo admiro”.

Gonzalez conectó con Jaramillo y otros colombianos durante la segunda mitad del programa, cuando ofreció consejos sobre relaciones a parejas interculturales.

“Quiero que los lugares con una comunidad colombiana fuerte sean precisamente los lugares a los que vuelva una y otra vez”, afirmó Gonzalez.

Los colombianos son el tercer grupo más grande de latinos en Stamford y el sexto grupo más grande en todo el estado.

Gonzalez les dijo a los presentes que tiene pensado regresar a Connecticut al menos una vez al año. Dijo que fue una de las 10 mejores presentaciones que ha tenido.

"Da gusto saber que, para alguien más, su domingo pudo ser una noche hermosa compartida con su esposa, sus hijos o su mamá", dijo Gonzalez, "y que van de vuelta a casa de mejor humor porque me confiaron su tiempo y su dinero para hacer que la pasaran bien, darles una buena función".

"Aunque eso me hace sonar como un escolta", bromeó Gonzalez. "Tanto los strippers como yo queremos que la pasen bien".