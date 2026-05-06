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Aprueban crédito tributario para cuidadores en CT. Conoce de qué se trata

Connecticut Public Radio | By Michayla Savitt
Published May 6, 2026 at 2:50 PM EDT
ARCHIVO: Mairead Painter, Defensora Estatal del Pueblo para la Atención a Largo Plazo, compareció ante el Comité de Envejecimiento de la Cámara de Representantes, abogando por la implementación de un crédito tributario para los cuidadores de familiares el 24 de febrero de 2026.
Tyler Russell
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Connecticut Public
ARCHIVO: Mairead Painter, Defensora Estatal del Pueblo para la Atención a Largo Plazo, compareció ante el Comité de Envejecimiento de la Cámara de Representantes, abogando por la implementación de un crédito tributario para los cuidadores de familiares el 24 de febrero de 2026.

El audio de arriba está en inglés.

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Los cuidadores de familiares elegibles en Connecticut podrían recibir reembolso por diversos gastos de cuidado en los próximos años,como parte de un nuevo crédito tributario que los legisladores estatales aprobaron en el marco del ajuste presupuestario del estado el pasado sábado.

El crédito tributario entrará en vigor el próximo año, y los reembolsos se emitirán a partir del 2028. Natalie Shurtleff, directora estatal asociada de AARP Connecticut, espera que esta medida ayude a compensar los gastos de bolsillo de los cuidadores no remunerados que brindan asistencia a seres queridos, ya sea que residan con ellos o no.

Sabemos que, en promedio, los cuidadores gastan más de $7,000 cada año, y eso puede ser una gran carga financiera para muchas personas”, afirmó.

Por ahora, el crédito tributario para cuidadores está limitado a personas con ingresos menores a $50,000 o a parejas que ganen menos de $100,000. Shurtleff espera que, en el futuro, los legisladores estatales puedan ampliar la elegibilidad de esta medida.

El crédito tributario reembolsará la mitad de los gastos incurridos hasta un límite de $2,000. Shurtleff señaló que este beneficio ayudará a los cuidadores a cubrir los costos relacionados con los cuidados de sus familiares en casa.

“Pueden obtener un crédito tributario si compran una rampa para su ser querido o pagan para que un asistente de cuidados venga al hogar para brindar relevo de atención”, dijo.

En Connecticut, más de 773,000 personas brindan cuidados a familiares o amigos sin recibir remuneración.

Shurtleff indicó que AARP y el Departamento de Servicios de Ingresos del estado proporcionarán mayor orientación sobre el crédito tributario a medida que se aproxime el año 2027.
Michayla Savitt
Having grown up in southern New England, Michayla is proud to help tell stories about the Nutmeg State online and on the radio with Connecticut Public. Since joining the company's content team in 2022, she’s covered topics as varied as health, affordability, human services, climate change, caregiving and education. Thoughts? Jokes? Tips? Email msavitt@ctpublic.org.
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