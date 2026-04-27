Dolores Huerta, activista chicana de derechos civiles, hablará en la cumbre de líderes latinas en CT

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La líder de derechos laborales Dolores Huerta se presentará en Connecticut el próximo mes. Su visita ocurre poco después de que captara la atención internacional por denunciar públicamente el presunto abuso cometido por el fallecido activista César Chávez.

Huerta destacará sus décadas de activismo en la 23º edición del simposio Latinas In Leadership, evento que antes se conocía como Latinas and Power.

Huerta, quien tiene 96 años, es reconocida como una de las fundadoras de la Unión de Campesinos (UFW, por sus siglas en inglés). La unión nace en los años 60 como parte del movimiento de derechos civiles chicano, o mexicoamericano, Incluso quienes no reconocen la organización por su nombre, conocen el famoso lema, cuya creación se atribuye a Huerta: “Sí se puede”.

Marilyn Alverio, fundadora de la organización Latinas In Leadership con sede en Connecticut, afirmó que voces como la de Huerta son especialmente críticas en el contexto actual.

“Quiero que esta leyenda viviente no quede en el olvido y que la gente sepa quién es ella", afirmó Alverio. “Esto es solo una muestra de mi esfuerzo por preservar nuestra historia.”

Un capítulo fundamental de esa historia es la Huelga de la uva de Delano en 1965. El movimiento contra los productores de uva en California fue liderado principalmente por trabajadores agrícolas filipinos, quienes se unieron al grupo liderado por Huerta, en su mayoría mexicanos, dando paso a la creación de la Unión de Campesinos (UFW) que sigue activa hoy día. La huelga de cinco años resultó en mejores salarios y protecciones contra el uso excesivo de pesticidas dañinos para los trabajadores agrícolas.

Mientras tanto, en Connecticut, donde el cultivo de tabaco destacaba como una de las industrias agrícolas más importantes en la década de los 60, los trabajadores, en su mayoría puertorriqueños, no lograban que su sindicato fuera reconocido.

Alverio señaló que, con el transcurso del tiempo, suele producirse una desconexión entre los diversos movimientos sociales en el país.

“Huerta es un ícono, principalmente en la Costa Oeste, y noté que muchos de nuestros jóvenes aquí en la Costa Este realmente no conocen mucho sobre ella”, dijo Alverio.

Líderes latinas en Connecticut y más allá

Además de contar con oradoras como Huerta, el simposio anual reúne a cientos de personas en el Connecticut Convention Center para escuchar ponentes, participar en talleres interactivos, apoyar a vendedoras latinas locales y establecer contactos. Según Alverio, más de 20,000 personas han asistido al evento desde 2004.

Anteriormente se llamaba Latinas and Power, pero la marca necesitaba renovarse, según afirmó Alverio.

“Ya teníamos el instituto llamado Latinas in Leadership Institute”, señaló Alverio. “Así que ahora ambos nombres están alineados con el trabajo que hacemos”.

Ese instituto consiste en un programa selectivo de seis meses para latinas en etapas iniciales o intermedias de su carrera. Al terminar, las participantes desarrollan un proyecto final de participación cívica. Alverio mencionó que diversos informes de investigación —como los enfocados en la capacidad de ahorro financiero de las latinas— se han difundido en revistas especializadas de la industria y a través de una colaboración con la Puerto Rican Studies Initiative de la Universidad de Connecticut, que ayuda a realizar encuestas y ofrece servicios de revisión independiente de los resultados de la investigación.

El tema de la conferencia este año es “atrévete”.

“Es imperativo que nos atrevamos a exponernos y no solo a representar a nuestra comunidad, nuestra cultura, nuestra identidad”, dijo Alverio, “sino que eso es lo que marcará la diferencia para nuestra supervivencia”.

Más información

El simposio de 2026 se celebrará el 28 de mayo. Los boletos ya están a la venta.

Connecticut Public es patrocinador mediático del simposio Latinas in Leadership. El patrocinio se obtiene de forma independiente a la sala de redacción, que mantiene pleno control editorial. (Haz clic en el siguiente enlace para leer la política de independencia editorial de Connecticut Public, disponible en inglés, Editorial Independence Policy.)