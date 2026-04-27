Independencia en la vejez: una mujer cubana de 92 años cuenta su experiencia

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Julia Del Rio usa la encimera de su cocina como apoyo mientras se sirve su café. Su asistente de cuidado personal, Debraliz Castillo, está justo detrás de ella, lista para ayudar, pero a Del Rio le gusta preparar su café ella misma como pueda.

“Vivo sola, y me gusta mucho. Me voy cuando quiero. Regreso cuando quiero”, dijo Del Rio. “Estos días, no puedo hacer tanto como antes porque mis piernas no me lo permiten, pero en general, estoy saludable.”

Del Rio nació el 4 de abril de 1934 en La Habana, Cuba. La mujer de 92 años ahora vive en un complejo de vida independiente en New Britain, donde envejece de forma autónoma.

Aunque un estudio reciente en Yale mostró que la mayoría de los latinos vive con su familia extendida, y a menudo son ellos quienes ejercen el cuidado de los adultos mayores, la investigación también mostró que la próxima generación de latinas podría estar reconsiderando lo que es envejecer bien.

Según un estudio de la Biblioteca Nacional de Medicina en 2023, algunos componentes clave del envejecimiento exitoso entre las latinas de mediana edad lo son poder ser independientes en la vejez y asegurar la autosuficiencia de sus hijos. Ellas también informaron que desean gozar de buena salud y mantener un estilo de vida activo.

Del Rio dijo que pudo lograr estos objetivos de su vejez después de mudarse a los Estados Unidos.

Ryan Caron King / Connecticut Public La asistente de atención al paciente, Debraliz Castillo Rodriguez, sostiene una foto de Julia "Juli" Del Rio (derecha) con su Benito en el apartamento de Del Rio en New Britain, Connecticut, el 13 de marzo de 2026.

De Cuba a Connecticut

En Cuba, cuando tenía poco más de 20 años, Julia se casó con Benito Del Rio, a quien ella llamaba un hombre maravilloso, o como ella dijo, 'un hombre buenísimo'.

“Nos casamos”, dijo Del Rio, “y tres días después, los revolucionarios de Fidel Castro incendiaron [el lugar de trabajo de ella y su esposo] y mi esposo se quedó sin trabajo”.

Del Rio dijo que ella sugirió mudarse a los Estados Unidos, donde vivía su hermana. Su esposo estuvo totalmente de acuerdo. Terminaron en New Britain, donde Del Rio trabajó en la empresa local, Fafnir Bearing Company, durante más de 30 años.

“Por eso tengo muy buen Seguro Social y una pensión”, dijo Del Rio. “Pude comprar mi casa, criar tres hijas, verlas casarse; y eso fue todo”.

Darles una educación a sus tres hijas fue importante para Del Rio, dijo ella, porque en Cuba no pudo recibir una buena educación. Del Rio dijo que se siente orgullosa en decir que sus hijas ahora son profesionales.

“Ahora tienen sus propias vidas”, dijo Del Rio. “Su propia forma de vivir”.

La hija mayor y la hija del medio de Del Rio le han pedido que se mude con ellas. Pero Del Rio dijo que sus casas tienen escaleras que son demasiado para sus piernas y que ellas tienen sus propias familias de las que preocuparse.

“Hablo con mis hijas todos los días”, dijo Del Rio. “La única vez que molesto a mi hija es cuando tengo problemas con la computadora, pero para todo lo demás, manejo mis propios asuntos… No tengo quejas, pero quiero vivir sola”.

Ryan Caron King / Connecticut Public Julia "Juli" Del Rio se sienta en su apartamento en New Britain, Connecticut, el 13 de marzo de 2026. En New Britain, la esencia de Del Rio está arraigada en la vida que dejó en Cuba y en cómo pudo elegir un nuevo futuro para sus hijas. Ahora, ella abraza su vejez y la vida independiente, queriendo ser recordada como una sola cosa: “La mejor madre del mundo”.

Planificar envejecer en su hogar

Las generaciones más jóvenes de latinos podrían preferir envejecer de manera independiente como Del Rio, pero para hacerlo es necesario prepararse con anticipación. Esto puede ser difícil para quienes no tienen los mismos beneficios laborales o dinámicas familiares.

Fernando Betancourt trabaja con miembros de la comunidad de ingresos medios a bajos como director ejecutivo de El Centro San Juan. Esta organización sin fines de lucro con sede en Hartford es una de las más antiguas del estado.

Betancourt dijo que notó una tendencia entre los Latinos a lo largo de los años. Según él, los Latinos a menudo enfrentan opciones limitadas para envejecer en su hogar porque no planifican sus finanzas con suficiente anticipación. Para él, eso se reduce a problemas sistémicos que afectan a las comunidades latinas.

“Nos falta una base educativa sobre todo lo relacionado con las finanzas, los bienes y la creación de riqueza”, dijo Betancourt. “Así que para cuando te acercas a tu jubilación, ya es casi muy tarde”.

Los adultos mayores latinos deben empezar a pensar en las opciones de vivienda con anticipación, dijo Betancourt, por ejemplo, al inicio de sus cuarenta.

Para la generación más joven que podría terminar siendo cuidadora, Betancourt dijo que al menos deberían comenzar a hablar sobre qué opciones hay cuando los mayores de la familia estén a una década de alcanzar la jubilación.

“Comienza haciendo una evaluación muy simple de las condiciones y la realidad de aquellas personas a las que quizás estés en posición de ayudar”, dijo Betancourt.

El personal del Centro San Juan está disponible para ayudar a las personas a elaborar un plan basado en esa evaluación, dijo Betancourt. Pueden ayudar a completar solicitudes, hacer referidos y explicar la documentación gubernamental.

El Centro San Juan cuenta con más de 70 unidades de vivienda independiente para personas mayores. Betancourt dijo que a menudo hay una lista de espera, por lo que es mejor informarse sobre estas unidades con anticipación. Él dijo que también es útil planificar con anticipación para encontrar lugares que se adapten a las preferencias culturales.

Itzel Rivera / El Nuevo Dia Fernando Betancourt, el director ejecutivo del Centro San Juan, dice que ha notado una tendencia a lo largo de los años entre los latinos: no planifican sus finanzas lo suficientemente temprano para su jubilación.

"Si tienes una comunidad donde les encanta jugar dominó. Podrías tener otra comunidad, como por ejemplo, una comunidad tailandesa [sic], que puede que no les guste jugar dominó”, dijo Betancourt. “Establecemos conexiones… y eso es lo que realmente sostiene y mejora la vida [de un adulto mayor]”.

"Encontrar una comunidad que refleje las raíces culturales de una persona puede fortalecer esas conexiones y mejorar la calidad de vida en la vejez", dijo Betancourt.

“No puedes ser eficiente en nada de lo que hagas en la vida sin estar orgulloso de dónde vienes y de lo que eres”, dijo Betancourt, “porque esa es tu esencia".

En New Britain, la esencia de Del Rio está arraigada en la vida que dejó en Cuba y en cómo pudo elegir un nuevo futuro para sus hijas.

Ahora, ella abraza su vejez y la vida independiente, queriendo ser recordada como una sola cosa:

“La mejor madre del mundo”.

Más información

El Centro San Juan ofrece información, referidos y asistencia, tanto en inglés como en español, para servicios en los sectores público y privado según las necesidades de la persona.

Para obtener más información sobre el programa de vivienda para personas mayores y de bajos ingresos del Centro San Juan, el sitio web tiene los datos de contacto para la Casa Edad de Oro y Nuestra Casa.

El Departamento de Servicios Sociales de Connecticut tiene recursos disponibles en inglés y español para adultos mayores, personas con discapacidades y sus familias y cuidadores.

My Place CT cuenta con un kit de herramientas digital con materiales en ambos idiomas, así como aplicaciones como el Programa de Atención Domiciliaria para Personas Mayores de Connecticut (CHCPE, por sus siglas en inglés). El personal del Centro San Juan puede ayudar a completar solicitudes como esta, si es necesario.