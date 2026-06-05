Manifestantes “enojados, tristes y frustrados” detienen el tráfico en Hartford para protestar contra ICE

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Más de cien defensores de inmigrantes vestidos de blanco detuvieron el tráfico frente al Palacio de Justicia Abraham A. Ribicoff en Hartford el miércoles por la tarde. Su mensaje a los funcionarios federales de inmigración: ‘Váyanse y quédense fuera de Connecticut’.

“Estamos enojados, estamos tristes y estamos frustrados de que ICE haya estado aterrorizando a nuestras comunidades y secuestrando a nuestros vecinos”, dijo Hillary Desideraggio, organizadora de Hands Off CT, un colectivo de organizaciones proinmigrantes en Connecticut.

El encuentro se produce en medio de un aumento de denuncias sobre las medidas de control de inmigración a nivel federal en ciudades como Hartford, New Haven y Bridgeport por parte de grupos locales de defensa.

En la mañana de la manifestación, Make the Road CT anunció que se reportaron avistamientos de ICE fuera de un tribunal estatal en Golden Hill Street en Bridgeport.

El Estado de Connecticut ha implementado protecciones para sus comunidades inmigrantes.

La Rama Judicial de Connecticut lanzó una página web para audiencias remotas con el fin de que las personas inmigrantes puedan participar en las audiencias judiciales sin arriesgarse a un posible arresto por parte de ICE a las afueras de los tribunales. Los legisladores también aprobaron una legislación que estableció áreas protegidas y que prohíbe a los agentes del orden público el uso de máscaras mientras están de servicio.

Sin embargo, Desideraggio indicó que las medidas del estado no están funcionando.

“Connecticut aprobó uno de los proyectos de ley más contundentes del país para frenar a ICE, pero ICE simplemente los está ignorando descaradamente”, expresó Desideraggio.

Mencionó una cita publicada por CT Mirror, en la que un agente de ICE declaró "Diles que me arresten. Te reto. Diles. ¿Quién me va a arrestar?” cuando un miembro del público le dijo al agente que la ley de Connecticut no permite que los oficiales usen máscaras.

Tyler Russell / Connecticut Public Los activistas se sentaron, bloqueando el paso de Main Street durante la hora pico en Hartford, cantando, coreando y conversando entre ellos.

En una declaración escrita, un portavoz de ICE dijo: “Esta ley [sobre las máscaras] hecha por los políticos de santuario en Connecticut es irresponsable, imprudente y peligrosa”.

“Los políticos de santuario que intentan prohibir que nuestras fuerzas del orden federales usen máscaras es despreciable y un intento flagrante de poner en peligro a nuestros oficiales”, dijo el portavoz de ICE. “Para ser absolutamente claros: no acataremos esta prohibición inconstitucional”, para proteger a los agentes de ICE de “amenazas del mundo real”.

“No les importa”, dijo Desideraggio, “pero a nosotros sí nos importa y esta es nuestra comunidad, y estamos aquí para luchar por ella”.

Canciones, actuación y momentos de silencio

La multitud se reunió primero en Pulaski Mall, junto al edificio federal de justicia. Los organizadores dijeron a los manifestantes que se mantuvieran fuera de la propiedad del edificio federal y que permanecieran con un compañero durante toda la manifestación.

Cantaron “ICE fuera de CT” al ritmo de tambores y luego caminaron hacia Main Street cerrando el tráfico durante casi dos horas.

Sam Pudlin es un residente de Hartford que participó en la manifestación.

“Creo que mucha gente no sabe que este edificio federal es por donde pasan todos esos arrestos”, dijo Pudlin. “[Los agentes del ICE] traen [a las personas detenidas] de vuelta aquí antes de que se las lleven a detención, y realmente queremos llamar la atención de la gente sobre eso”.

Pudlin dijo que quiere ver más acción por parte de los legisladores y las fuerzas del orden de Connecticut, para que los agentes de ICE sepan que deben cumplir la ley estatal.

“Me gustaría verlos ir tras los agentes enmascarados y la policía secreta que camina por nuestras calles”, dijo Pudlin.

Tyler Russell / Connecticut Public Manifestantes actúan una escena que denuncia el desvío de fondos públicos y datos a empresas de vigilancia como Palantir.

Los manifestantes corearon varias canciones contra ICE, con letras como “abolish ICE right now, right now” ('deroguen a ICE ahora, ahora') al ritmo de “When the Saints Go Marching In” de Louis Armstrong.

También pudieron ver la actuación que organizadores y miembros de la comunidad presentaron sobre Palantir Technologies, una empresa de IA y datos, cuyo trabajo la administración Trump ha expandido a todas las agencias gubernamentales, según el New York Times.

Los actores pidieron a los manifestantes que firmaran una carta a los miembros del Congreso de Connecticut que recibieron contribuciones de empleados de Palantir, pidiéndoles que rechacen esas contribuciones.

Después, los manifestantes guardaron momentos de silencio mientras se leían los nombres de quienes han muerto en encuentros con ICE y bajo su custodia, incluyendo a Renee Nicole Good y a Alex Pretti, ambos de Minneapolis.

‘Abriendo un espacio para contener el duelo’

Katalina Teresa rompió en llanto al reflexionar sobre el aumento de la actividad de ICE en todo el estado tras concluir la presentación.

“Porque detrás de cada nombre, cada, entre comillas, cifra”, dijo Teresa, “hay seres humanos, hay vidas, hay familias, hay amigos, hay seres queridos… Así que, sí, [estoy] desconsolada.”

Mirando hacia el futuro, dijo que anima a las personas a conectarse con sus organizaciones locales dirigidas por inmigrantes.

Tyler Russell / Connecticut Public Los manifestantes se situaron frente al Palacio de Justicia de los Estados Unidos, Abraham A. Ribicoff, que actualmente está decorado para celebrar el 250.º aniversario de los Estados Unidos. Tenían un solo mensaje: 'Váyanse y quédense fuera de Connecticut.'

“Si te sientes sin esperanza, involúcrate a nivel local”, dijo Teresa. “Hay mucha gente abriendo un espacio para contener el duelo y la desesperanza, pero también para no quedarse atrapados ahí".

Teresa dijo que espera que los funcionarios electos de Connecticut mantengan sus esfuerzos para proteger a las comunidades inmigrantes mientras el estado de Connecticut y New Haven navegan la demanda del Departamento de Justicia federal sobre sus ‘políticas de santuario’.

Los organizadores repartieron postales a los manifestantes, para que pudieran escribir mensajes personalizados, pidiendo a los senadores de Connecticut a retirar el financiamiento de ICE y derogarlos.

“Solo espero que de verdad recuerden que ellos responden a la gente”, dijo Teresa, “y que tengan la valentía de actuar”.