PerúFest recrea las kermeses de la vieja escuela en Hartford

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Fanny Puertas ofrece un sabor del Perú a través de su restaurante, Mercado 27, en el Parkville Market de Hartford, pero el amor por su país va más allá de la comida.

“Me encantan mis raíces”, exclamó Puertas. “Me encanta mi música, y me encanta ver a la gente feliz”.

En 2023, Puertas decidió organizar un festival para celebrar el Día de la Independencia del Perú y llevar las costumbres peruanas a Connecticut.

Ahora, la cuarta edición anual del PerúFest se celebrará el sábado, 25 de julio de 12 p. m. a 10 p. m. en Parkville Market.

“Para nosotros, como peruanos, el Día de la Independencia es probablemente uno de los días más importantes del año”, dijo Africa Vargas, hija de Puertas.

Vargas señala que ayuda a su mamá a organizar el festival porque es difícil celebrar el 28 de julio en EE. UU. de la misma manera que lo hacen en el Perú. Allí, la gente se toma hasta una semana libre del trabajo para celebrar su independencia de España, que ocurrió en 1821.

“Aquí, por lo general, te enfocas más en el trabajo y en construir tus sueños, así que las celebraciones, las fiestas o estar con tu comunidad, a veces no es la prioridad”, expresó Vargas. “Cuando algo como esto llega, es muy importante para nosotros estar aquí… Es más importante ahora que estamos lejos de nuestro país”.

El PerúFest comenzó pequeño, con solo unas 60 personas asistiendo, según informó Vargas. El año pasado, Vargas mencionó que el evento se disparó con la asistencia de cientos de personas. Tanto así, que se quedaron sin comida.

“Me sentí tan mal”, afirmó Puertas. “No sabía qué hacer, porque la gente venía con la esperanza de comer su comida tradicional”.

Ya aprendieron la lección para este año, según aclaró Puertas. También dejó saber que el evento contará con abundante comida, boletos de entrada para cubrir los costos y controlar el flujo de personas, y un nuevo espacio privado frente a Parkville Market con baños adicionales.

Una kermés de la vieja escuela

Al crear PerúFest, Puertas mencionó que quería representar una celebración típica como la que verías en el Perú.

“Queríamos recrear estos festivales que teníamos en las escuelas llamados 'kermeses'”, dijo Puertas. “Porque realmente extrañamos esos aspectos de la vida de allá en Perú”.

Una kermés es una tradición popular en América Latina. Suele ser una celebración comunitaria al aire libre donde se pueden disfrutar música y danzas tradicionales, así como actividades y comida. En Perú, Puertas aclaró que es casi como un evento cultural en la escuela.

El PerúFest contará con comidas tradicionales como anticuchos, una comida callejera peruana hecha de corazón de res u otras carnes ensartadas, y comida criolla peruana que combina las culturas española, andina, y africana.

Se presentarán actuaciones en vivo de danzas típicas peruanas durante todo el día. Puertas dijo que el Perú está hecho de “costa, sierra, y selva”. También mencionó que quiere educar a la gente sobre las danzas de todas estas regiones, y así tener una verdadera idea del espíritu del Perú.

En cuanto a las actividades, Puertas informó que los peruanos pueden celebrar su independencia con una ceremonia de apertura que contará con el himno nacional peruano a la 1 p. m. Los visitantes tendrán acceso a vendedores locales, exhibiciones culturales y bingo, donde podrán ganar premios especiales.

Vargas dijo que "todos están invitados", pero extiende una invitación especial a los peruanos con hijos nacidos en los EE. UU.

“Hay muchos peruanos que han venido aquí y se han casado con personas locales o de otros países, y ya no tienen la oportunidad de mostrar su cultura a sus hijos”, expresó Puertas. “¿Qué mejor oportunidad para enseñarles que esta?”

Vargas dijo que se divierte organizando este evento con su madre, pero cada año ha traído nuevos desafíos. La pasión de su madre por el Perú, según añadió, las motiva a ambas.

“Este es su sueño”, dijo Vargas. “Ella está muy metida en lo cultural y lo artístico. Solía enseñar danzas típicas peruanas en el Perú. Entonces, esto es más su pasión. Solo la ayudo a hacer esto realidad”.

Cuando la gente comenta que les encanta la comida, las presentaciones o el evento en su totalidad, Puertas exclama: “Esa es la mejor satisfacción. ¿Qué más puedo decir? Es tan maravilloso, y me encanta”.

Más información

El PerúFest se celebrará el sábado, 25 de julio en Parkville Market, en Hartford. El evento comenzará a las 12 p. m. y está previsto a terminar alrededor de las 10 p. m.

Las entradas cuestan $15 en línea o $20 en la entrada el día del evento. Los niños de 12 años o menos entran gratis junto a un padre, madre o tutor.