Plaga de chinches en Hartford entre las peores de la nación

El audio de arriba está en inglés.

Read in English

Las infestaciones de chinches van en aumento en Connecticut; la ciudad de Hartford ocupa el 26to lugar a nivel nacional de plagas de estos insectos.

Orkin, la empresa de control de plagas, publicó una lista de las 50 ciudades de EE. UU. en las que la empresa realizó la mayor cantidad de tratamientos contra chinches.

Aunque no es inusual que haya chinches en ciudades grandes, Ben Hottel, entomólogo de Orkin, indicó que no es normal que una ciudad de tal tamaño esté tan alta en la lista.

"Cuando ves cosas como Hartford en el puesto 26 o Springfield, Illinois en sexto lugar, cuando ambas ciudades tienen poblaciones de tamaño similar, entonces uno se pregunta qué está ocurriendo en estas áreas", mencionó.

Hartford clasificó por delante de ciudades más grandes, como San Diego, Miami y Seattle. La primera vez que Hartford figuró en la lista fue el año pasado; ocupó el puesto 35.

La clasificación proviene de tratamientos realizados por Orkin desde mayo de 2025 hasta mayo de este año. Hottel quedó sorprendido con la clasificación de la capital estatal.

“En una ciudad con una densidad poblacional mayor, como Manhattan, yo esperaría más chinches que en una ciudad como Hartford, Connecticut", indicó el entomólogo.

Connecticut es de los pocos estados que cuenta con leyes de notificación y tratamientos contra chinches para inquilinos, según informes de la Agencia federal de Protección Ambiental.

Veintiún estados de la nación cuentan con leyes para alertar a titulares sobre la presencia de estos insectos y requerirles atender infestaciones.

La ley de Connecticut, aprobada en 2016, establece deberes y responsabilidades separados para titulares e inquilinos, incluyendo los requisitos de aviso, inspección y tratamiento, según la EPA. También ofrece a los titulares y a los inquilinos recursos en caso de incumplimiento de cualquiera de las partes.

Un informe de EcoPest explica que la densidad poblacional de Hartford, la rotación de inquilinos y el número de viviendas multifamiliares antiguas podrían ser la razón por la que la ciudad experimenta un aumento en la cantidad de chinches.

A su vez, un informe de Zillow publicado en mayo encontró que Hartford es uno de los mercados de alquiler con mayor demanda del país, con una vacancia prevista de aproximadamente 4.3% para el próximo año.

Los funcionarios de la ciudad indican que la plaga de chinches es un problema de salud pública y exhortan a los residentes a notificar a la división de vivienda de la ciudad y al 311 ante titulares que no respondan.

“La ciudad puede tomar medidas contra los titulares que no remedien estos problemas y brindar asistencia para conectar a titulares y propietarios con contratistas certificados por el estado capacitados para exterminar esta plaga", lee un comunicado.

Los residentes también pueden reportar chinches en hoteles o moteles de Hartford al ayuntamiento a través de la línea telefónica 311 y en línea.