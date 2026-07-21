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HBO lleva a cabo casting en CT para docuserie sobre disputas vecinales

Connecticut Public Radio | By Abigail Brone
Published July 21, 2026 at 3:42 PM EDT
Otis Alston en el Episodio 5 - Temporada 1 de la serie original nocturna de HBO, Neighbors, que muestra disputas vecinales y de propiedad.
Courtesy of HBO
Otis Alston en el Episodio 5 - Temporada 1 de la serie original nocturna de HBO, Neighbors, que muestra disputas vecinales y de propiedad.

El audio de arriba está en inglés.

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Una exitosa serie documental de HBO busca historias en Connecticut para incluirlas en su segunda temporada.

El programa Neighbors sigue disputas vecinales en curso a través del país. Según Harleigh Shaw, directora de casting y productora ejecutiva, la meta del programa es ayudar a los vecinos a encontrar soluciones a sus disputas.

“Pasamos mucho tiempo con los vecinos de ambos bandos en cada historia que exploramos para entender completamente el contexto más allá de las disputas", indicó Shaw.

Los productores querían compartir historias en la segunda temporada que hubieran ocurrido en estados que no aparecieron en la primera temporada, como Connecticut, según Shaw.

“De las cosas que más nos interesan son las que parecen pequeñas, pero pasan a ser problemas mayores entre los vecinos", dijo. “Cualquier cosa, desde desacuerdos sobre prácticas de jardinería hasta límites de propiedad, ruidos o problemas de muelles, si se trata de propiedades frente al agua. Todo tipo de cosas. Estamos abiertos a cualquier cosa".

Sin embargo, el programa sí evita situaciones violentas o peligrosas.

Los residentes de Connecticut que deseen participar deben estar abiertos a resolución de conflictos por terceros, según la productora.

"Uno de los métodos que utilizamos fue la mediación de conflictos", expresó. “Eso es grande. Pero hay otros recursos que estamos abiertos a utilizar para ayudar a los vecinos a resolver sus situaciones".

El rodaje se llevará a cabo a lo largo del verano y se proyecta que acabará a finales de septiembre.

El equipo de producción del programa está ubicado en Nueva York y Los Ángeles.
“Connecticut siempre ha sido muy interesante porque está muy cerca de nosotros, y nos da curiosidad explorar las dinámicas vecinales que se dan allá", indicó Shaw.

Los residentes de Connecticut que estén interesados en participar en Neighbors pueden postularse en helloneighbortv.com y se les anima a enviar información sobre sí mismos y sobre su disputa vecinal.

“Las disputas entre vecinos son el punto de entrada para este programa, pero también siempre nos interesa inspirar a gente increíble a hacer cosas geniales", mencionó la productora.

Neighbors estrenó en febrero y fue renovada rápidamente. El programa promedia alrededor de 3 millones de espectadores por episodio y presenta historias que provocan risa y vergüenza ajena entre los espectadores, según indicó Nina Rosenstein, Vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO.

“En un momento en que hasta los desacuerdos más pequeños pueden salirse de control, Neighbors resulta cómicamente absurda y cercana a la vez”, explicó Rosenstein. “Lo que hace especial al programa no son solo las historias y las personas, sino la empatía y la humanidad que presenta cada episodio".
Abigail Brone
Abigail is Connecticut Public's housing reporter, covering statewide housing developments and issues, with an emphasis on Fairfield County communities. She received her master's from Columbia University in 2020 and graduated from the University of Connecticut in 2019. Abigail previously covered statewide transportation and the city of Norwalk for Hearst Connecticut Media. She loves all things Disney and cats.
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