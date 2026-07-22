‘Un relevo generacional’: Regresa el conjunto juvenil al Festival Salsa Meets Jazz de Hartford

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Scarlett Ardon, de 14 años, empezó a tocar el saxofón alto en la escuela secundaria. Sin embargo, al ingresar a laCooperative Arts and Humanities Magnet High School en New Haven, se enfrentó a un nivel de exigencia musical completamente nuevo.

“Empecé aquí en Co-op con mucho miedo”, dijo Ardon. "Que me exijan un estándar más alto me demuestra que la gente piensa bien de mí y que soy buena; me hace sentir que tienen esperanza en mí".

A través de nuevas oportunidades y conexiones, Ardon afirma haber disfrutado el reto. Ahora participará en una de las presentaciones más importantes de su trayectoria como integrante del ensamble juvenil del Festival Ramón Santiago Salsa Meets Jazz, que celebra este año su 15.ª edición anual.

Ardon, de ascendencia hondureña y guatemalteca, destacó que lo que más aprecia de esta presentación es la oportunidad de conectar con su herencia hispana a través de la música.

“Soy cantante de mariachi y también de salsa. Además, he estado aprendiendo a tocar las congas recientemente", dijo Ardon. “Tener la oportunidad de tocar en el Festival Salsa Meets Jazz es algo que creo que me beneficiará”.

El festival se llevará a cabo el domingo 26 de julio, de 1:00 p. m. a 6:30 p. m., en Bushnell Park en Hartford. Ardon expresó que espera que los asistentes disfruten y se lleven algo positivo de la presentación.

“Espero que valoren el arduo trabajo que que le hemos dedicado. Ojalá al irse se lleven esa impresión y digan: “Vaya, esta nueva generación realmente tiene algo especial", comentó Ardon.

La nueva generación se reúne con los ancianos venerados

El festival dará inicio con la apertura ‘Next Generation meets Venerated Elders’, según informó Matt Chasen, el director del festival y de la banda en Co-op Magnet High School.

“Soy un fiel creyente en pasar la antorcha de una generación a la siguiente”, dijo Chasen, “por eso tenemos el componente juvenil en el festival”.

La participación de los jóvenes es un elemento fundamental del evento y forma parte de el legado con Ramon Santiago, a quien Chasen llama cariñosamente Ray.

“Ese era en realidad el sueño de Ray", afirmó Chasen: "brindar a la nueva generación de músicos jóvenes la oportunidad de presentarse en un escenario así”.

Ryan Caron King / Connecticut Public (De izquierda a derecha) Los estudiantes de la Cooperative Arts and Humanities Magnet High School, Lorenzo Javier Maldonado Suero, Maria Luna y Scarlett Adron, posan con su profesor Matt Chasen en la sala de banda de la escuela el 17 de julio de 2026. El grupo tocará en un conjunto juvenil junto a otros alumnos en el 15.º Festival Anual Ramon Santiago «Salsa Meets Jazz», que este año contará con el ícono puertorriqueño William Cepeda como artista principal.

Sin embargo, Chasen explicó que el año pasado tuvieron que prescindir del componente juvenil debido a un recorte en su financiación. También querían contar con la participación de Zaccai Curtis, explicó, después de que ese mismo año ganara un premio Grammy por el Mejor Álbum de Jazz Latino.

“Fue una decisión difícil, porque la conexión con los jóvenes era algo con lo que Ray Santiago estaba profundamente comprometido", expresó Chasen.

Chasen señaló que la música ofrece un canal de expresión y desarrollo para estudiantes como María Luna, de 15 años.

“Cuando toco la flauta”, dijo Luna, “todos los pensamientos de mi cabeza desaparecen”.

Este tipo de presentación también es algo nuevo para Luna.

“Tengo un poco de miedo de equivocarme", dijo Luna, "pero no creo que pase, porque he estado practicando”.

Traer de vuelta el componente juvenil este año es fantástico, afirmó Chasen, "porque creo que todos sentimos un vacío por no haber podido contar con eso el año pasado".

Esperanza para una "generación capaz"

Lorenzo Javier Maldonado Suero formará parte del grupo de ocho estudiantes que subirán al escenario. Se unirá a Adron como saxofonista alto y afirmó que espera con entusiasmo la adrenalina de tocar en vivo.

“Me encanta la sensación de estar en el escenario y escuchar los aplausos del público al terminar una canción", dijo Maldonado Suero. "No creo que exista otra sensación que pueda compararse con esa."

Maldonado Suero comentó que la música siempre estuvo presente en su hogar dominicano y puertorriqueño, sirviéndole como un gran apoyo emocional. Ahora, quiere transmitir esa emoción a través de su interpretación.

“Cualquier género de música hispana llega muy profundo a cualquier persona latina", afirmó. “La música es una herramienta que todos podemos usar para transmitir positividad”.

También añadió que es una oportunidad para devolver a las personas mayores la esperanza en las nuevas generaciones.

“Siento que las generaciones mayores han estado diciendo que somos perezosos, y yo solo quiero demostrar que eso no es cierto", afirmó Maldonado Suero. "Siento que somos una generación capaz de inspirar y guiar a otros para alcanzar lo que nos proponemos en la vida."

Su única petición es simple: que sean comprensivos con ellos.

“Hay que recordar que estos son estudiantes de secundaria”, dijo Maldonado Suero. "Esta es una experiencia nueva para todos nosotros."

Más información

El 15.º Festival Anual Ramon Santiago Salsa Meets Jazz se celebrará el domingo 26 de julio en el Pabellón Thomas D. Harris IV en Bushnell Park. El programa es el siguiente:

1:00 a 2:30 p.m.

Conjunto Juvenil

3:00 a 4:30 p.m.

Goza Latin Jazz Band con el guitarrista local de Hartford David Giardina

5:00 a 6:30 p.m.

Titular: Músico de jazz puertorriqueño, compositor y pionero del Afro-Rican Jazz William Cepeda