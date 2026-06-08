Este curso en línea sobre las diásporas puertorriqueñas presenta la historia de Hartford. Puedes tomarlo de manera gratuita

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Si estás buscando un curso para añadir a tu agenda este verano, el Centro de Estudios Puertorriqueños de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, o CENTRO, tiene una opción única.

El curso gratuito en línea Diasporican Educational Program enseña la historia puertorriqueña más allá de las fronteras de la isla, incluyendo las comunidades de puertorriqueños que se establecieron en los Estados Unidos, en lugares como Hartford. El nombre del programa es un juego de palabras que combina "diáspora" y "puertorriqueño" para describir al grupo particular de ciudadanos estadounidenses que residen fuera de su patria ancestral.

La directora de educación de CENTRO, Daicy Diaz-Granados, tiene familiares en Connecticut y se aseguró de destacar al estado con la mayor proporción de boricuas en el currículo de los cursos.

“Incluye una lección titulada ‘¿Dónde están los puertorriqueños fuera de la ciudad de Nueva York, y cómo forman comunidades en Connecticut, Illinois y Massachusetts?’” dijo Diaz-Granados. “Así que tratamos de incorporar una mirada a diferentes comunidades de diasporriqueños en todo Estados Unidos”.

Esa lección incluye preguntas guías como “¿Por qué hay un monumento de una familia puertorriqueña en Hartford, Connecticut?” y “¿Por qué hay tantas banderas puertorriqueñas en los Estados Unidos?”

Ayannah Brown / Connecticut Public ARCHIVO: Eileen Soto anima con entusiasmo a los participantes y artistas de la Parada Puertorriqueña en Hartford, Connecticut, el 22 de septiembre de 2024.

Como respuesta, se les anima a los estudiantes a visitar la colección archivística en línea del Museo de Cultura e Historia de Connecticut: ¡Qué Bonita Bandera! La bandera puertorriqueña en el arte popular.

Una mirada al curso

El Diasporican Educational Program se lanzó el otoño pasado y de inmediato registró la inscripción en línea de varios miles de personas. El material incluye una opción de curso autodirigido y un currículo adaptable para los salones de clase de secundaria y universidad.

Diaz-Granados, quien solía ser profesora de secundaria, se entusiasmó al ver cómo el plan de estudios de CENTRO podría alinearse con el mandato de estudios afroamericanos y latinos de Connecticut. En el 2019, la legislación firmada por el gobernador Ned Lamont exigió que el estado ofreciera cursos en escuelas públicas de secundaria sobre estudios afroamericanos, negros, puertorriqueños y latinos, a partir de 2022; asimismo, el estado trabajó con grupos de interés para desarrollar un plan de estudios destinado a los profesores de estudios sociales.

“Con Connecticut, y con la oferta obligatoria de estudios negros y puertorriqueños, así como el alcance y la secuencia de ese curso, se alinea perfectamente con lo que ofrecemos”, comentó Diaz-Granados.

El currículo de CENTRO, cuyo desarrollo tomó tres años, se titula "Reframing Puerto Rican Diasporas" y está financiado mediante una subvención federal de la Comisión Nacional de Publicaciones y Registros Históricos.

Diaz-Granados señaló que tanto principiantes como aficionados a la historia pueden beneficiarse del curso, el cual aborda la identidad puertorriqueña en relación con el idioma, la ciudadanía estadounidense y la raza. El currículo de CENTRO busca añadir el contexto que consideran necesario a la historia de la isla, la cual con frecuencia ha sido contada desde la perspectiva de sus colonizadores: España y luego Estados Unidos.

“Lo vemos como una fuerza descolonizadora, y esto busca de cierta manera cambiar la narrativa o apropiarse de ella”, dijo Diaz-Granados, “recurriendo a nuestra investigación y a nuestros amplios archivos para cuestionar las visiones limitadas sobre la comunidad, el sentido de pertenencia y la historia y cultura puertorriqueña”.

El curso comienza con una introducción sobre cómo utilizar y comprender las fuentes primarias y, a partir de ahí, se divide en cinco unidades que pueden tomarse en cualquier orden:

Repensando la identidad y el idioma puertorriqueño Desentrañando las complejidades de la ciudadanía estadounidense para los puertorriqueños Reimaginando la comunidad y la gran familia puertorriqueña Reinterpretando los símbolos puertorriqueños Reconfigurando las fronteras culturales y geográficas de Puerto Rico

Cabe destacar que la Unidad 4 es la que tiene enfoque más centrado en Hartford. Este currículo en conjunto muestra las formas en que los diasporriqueños han tomado símbolos de identidad cultural, como la versión azul claro de la bandera puertorriqueña, y símbolos nacionales de “armonía racial, migración y pureza lingüística” y los han reelaborado en objetos cotidianos como un soporte para la matrícula del estado de Connecticut.

Diaz-Granados señaló que la introducción y la Unidad 5, que incluye lecciones como “¿Podrían los puertorriqueños ‘auténticos’ nacer y criarse en Estados Unidos, la Luna u otra galaxia?”, registran la tasa de finalización más alta, con más del 40% de los estudiantes completando cada lección y actividad. Además, los estudiantes parecen estar reteniendo la información, ya que Diaz-Granados reportó una tasa de aprobación del 86% en los cuestionarios.

Más información

Actualmente, el Diasporican Educational Program se ofrece en inglés, pero CENTRO está en proceso de traducir los materiales del curso al español.

Puedes tomar el curso tú mismo, de manera gratuita, en diasporicaneddot.org.