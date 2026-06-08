Rinden homenaje a fenecida fotógrafa boricua en exposición póstuma

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Una nueva exposición en El Museo del Barrio en Spanish Harlem presenta el trabajo de la fallecida fotógrafa puertorriqueña, Sophie Rivera.

La exposición retrospectiva “Double Exposures” presenta momentos capturados por Rivera de nuyorriqueños con camisetas de béisbol, en estrenos de cine y usando una pava —un sombrero de paja que usaban los jíbaros puertorriqueños que trabajaban en el campo.

El nombre de la exhibición también tiene un doble significado. Rivera utilizó esta técnica fotográfica en algunos de sus trabajos, pero incluso cuando no, podemos ver sus dos identidades, neoyorquina y puertorriqueña, superpuestas entre sí.

“Para la comunidad nuyorriqueña y puertorriqueña, hay ciertas anclas, ciertas pistas, a las que ella alude en ciertas fotos”, explicó la curadora Susanna Temkin, antes de compartir un ejemplo. “Está esta pieza hermosa de un hombre contra una pared, y detrás de él la palabra ‘Taíno’".

Según Temkin, Rivera se dio a conocer más por sus retratos "por una razón".

1 of 2 — © Matthew Sherman 2026 Copyright Matthew Sherman 2026 Untitled from the Latino Portraits series, ca. 1978-79, printed 1989 Gelatin silver prints Matthew Sherman / Courtesy of El Museo del Barrio 2 of 2 — © Matthew Sherman 2026 Copyright Matthew Sherman 2026 Untitled, 1986-87 Color photographs, 14 3/8 x 14 3/8 in. Estate of Martin Hurwitz Matthew Sherman / Courtesy of El Museo del Barrio

“Las personas que retrató lucen muy hermosas; [por] la manera en que usa el aclarado y el oscurecimiento para crear este efecto aureola, angelical y reverencial”, añade Temkin.

Curaduría de una vida

Cuando Temkin vio por primera vez una de las pocas fotos a color que ahora se exhiben en “Double Exposures” se inspiró a explorar más sobre las prácticas de la fotógrafa, mejor conocida por sus retratos en blanco y negro.

“Encontré que ‘Alternators’ era verdaderamente atípica”, dijo Temkin. “Al principio pensé que era puramente abstracta, pero luego me di cuenta de que se trata de esta imagen fantástica tomada en el metro, a través de una ventana de cristal repleta de grafiti”.

Conectó con Rivera a través del esposo de la artista, Martin Hurwitz, con quien estuvo por 60 años, antes de que Rivera falleciera en 2021. El temor de Temkin era que no hubiera mucho que mostrar de la célebre carrera de la artista ya que, según se rumoreaba, un incendio había causado daños devastadores a sus archivos.

Matthew Sherman / Courtesy of El Museo del Barrio Sophie Rivera Alternators, 1975, printed in 1986 Color photograph Collection of El Museo del Barrio, New York.

“Pienso que existen mitos que se han creado en torno a la práctica de Rivera”, dijo Temkin. “Uno de ellos fue que hubo un incendio en su apartamento y que había perdido muchos de sus trabajos, y creo que, para mí como curadora, eso detuvo un poco mi investigación, porque había escuchado que no quedaba mucho más para ver”.

En realidad, el incendio sí ocurrió en su edificio, pero no directamente en su hogar, aunque sí causó algunos daños por agua debido a los rociadores. Pero su obra no sufrió quemaduras, ni daños por humo ni por ceniza.

Ver la calidad con la que realmente se mantuvo el trabajo de Rivera dejó atónita a Temkin. Esto, mientras colaboraba con Hurwitz, viudo de Rivera, en la eventual exposición “Double Exposures”. Posteriormente, Hurwitz también falleció.

“Poder ir al archivo para ver el patrimonio y realmente ver cuántas fotografías, cuántos negativos, las hojas de contacto que existían, contrario a los mitos que todo el mundo difundió”, expresó Temkin. “Todo lo que se muestra en la exposición son impresiones que ella hizo en vida. No tuvimos que imprimir absolutamente nada, y todavía falta mucho más”.

Matthew Sherman / Courtesy of El Museo del Barrio We Need More, We’re Getting Less, Save Quality Daycare, 1976 Gelatin silver print Estate of Martin Hurwitz

Uno de los elementos más únicos de esta colección póstuma es ver las etapas del trabajo de Rivera reunidas en un solo lugar. Además de su famosa serie Latino Portrait, la exposición muestra su trabajo experimental, que abarca desde autorretratos que desafían los roles de género hasta fotografías de productos de higiene femenina.

La retrospectiva también representa un regreso a casa. Rivera mostró por primera vez su obra en El Museo del Barrio en los años 80, siendo una de las pocas mujeres del colectivo fotográfico En Foco, radicado en el Bronx.

Más información

Ven y conoce de cerca las obras de Rivera, desde las más reconocidas hasta las menos conocidas, expuestas hasta el 2 de agosto en El Museo del Barrio.

También podrás adquirir copias de gran parte de sus trabajos en la primera monografía exhaustiva sobre Rivera, coeditada por El Museo del Barrio y Aperture. El museo indicó que el libro incluye más de 125 imágenes, extractos de los escritos de Rivera y ensayos comisionados para esta publicación.