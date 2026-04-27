Muchos latinos quieren envejecer en casa con su familia. Pocos hablan sobre lo difícil que es

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Georgina Nieves-Aponte pasa todas las noches leyendo la biblia en español con su hermana Ruth. Como cuidadora principal de Ruth, esto es parte de su rutina.

"Ella es mi mejor amiga", dijo Nieves-Aponte sobre Ruth. "Es una hermana muy buena, y todo lo que hago es por ella, porque la quiero mucho".

Dar servicios de cuidado es la pasión de Nieves-Aponte. Ella trabaja como asistente de cuidado personal para otras personas, así como para su hermana.

"Quiero trabajar en el campo médico y ser una [enfermera práctica licenciada] y trabajar en el hospital", dijo Nieves-Aponte, "pero mi hermana necesita a alguien".

Nieves-Aponte no reveló las condiciones médicas de su hermana para proteger su información privada de salud.

Nieves-Aponte tiene 58 años. Su hermana, Ruth, tiene 59 años. Con la edad de jubilación a la vuelta de la esquina, Nieves-Aponte dijo que el tema de las alternativas de cuidado para el futuro es difícil.

"Hablo con mi hermana en el caso de que ella empeore y yo no pueda cuidarla", dijo Nieves-Aponte, "pero ella se niega a aceptar cualquier otra opción".

A pesar de su formación médica, Nieves-Aponte dijo que hasta para ella es difícil considerar la idea.

"No es fácil para un familiar que realmente ama a otro familiar decir: 'Oh, vamos a firmar todos los papeles para que puedas mudarte a un centro y ellos se encarguen de ti'", dijo ella.

Como mujer puertorriqueña, Nieves-Aponte tiene una creencia fundamental sobre la familia que es valorada entre muchos latinos. Debido a este sentimiento, muchos latinos en Connecticut ponen a la familia primero, especialmente cuando los mayores necesitan cuidado.

"La familia siempre es familia. La familia no es lo que poseo; casas, autos o dinero. La familia es familia", dijo Nieves-Aponte. "Va más allá de la lealtad".

Sin embargo, las personas cuidadoras como Nieves-Aponte encuentran que las conversaciones sobre el cuidado no suelen tener tanta prioridad como el valor cultural de la familia en sí.

Planificar con anticipación, dijo Nieves-Aponte, es una forma de cuidado. Por eso dijo que ha informado a sus hijos sobre su plan para cuando envejezca.

"No quiero que nadie se sorprenda, porque tú no sabes lo que te va a pasar mañana", dijo Nieves-Aponte. "Es difícil para mi hija cuando se lo menciono, pero le dije: 'Bueno, solo quiero que sepas que ya tengo todos los trámites hechos. Así que, en el peor de los casos, sabes qué hacer y cómo hacerlo".

Una mirada a los arreglos de vivienda

"Las familias hispanas a menudo se describen como gente con fuertes tradiciones familiares, y en realidad vemos eso en los datos", dijo Emma Zang, profesora asociada de sociología en la Universidad de Yale en New Haven.

Zang fue coautora de un nuevo estudio sobre los arreglos de vivienda para los adultos mayores. El estudio encontró que la forma en que los estadounidenses mayores viven en diferentes comunidades varía. Y a menudo, la economía juega un papel.

"Los adultos hispanos mayores tienen menos probabilidades de vivir solos y más probabilidades de vivir con hijos adultos u otros familiares", dijo Zang. "Así que para ellos, envejecer en su hogar a menudo significa envejecer dentro de una red familiar, en lugar de envejecer de manera independiente".

Estos arreglos de vivienda son importantes, dijo Zang, porque determinan quién brinda el cuidado.

"Muchos adultos mayores en familias hispanas también cuidan y apoyan a sus nietos", dijo Zang. "Si el ambiente familiar es muy bueno, eso podría ser beneficioso tanto para los hijos adultos como para los nietos, pero también puedo imaginar que en algunas familias podría haber cierta tensión y estrés debido a las condiciones económicas u otros conflictos relacionales".

Sin embargo, Zang dijo que muchas políticas gubernamentales para los adultos mayores están diseñadas en torno a los matrimonios tradicionales en donde los cónyuges viven sin familia extendida. El estudio, por ejemplo, señala que las personas deben estar casadas por los menos 10 años para ser elegibles a los beneficios conyugales del Seguro Social.

"Estar casado y vivir con una sola pareja ya no es un patrón dominante", dijo Zang. "Irónicamente, aquellas familias que más necesitaban apoyo resultaron ser el grupo de menor ventaja en cuanto a recibir los beneficios del sistema. Así que hay una discrepancia en cuanto al diseño de la política y quién tiene la mayor demanda".

Para apoyar mejor a los adultos mayores, especialmente entre los latinos que viven en estas unidades familiares extendidas y puede que no hablen sobre el cuidado debido a normas culturales, Zang dijo que se necesita más investigación comunitaria sobre el envejecimiento.

"Realmente necesitamos escuchar a las personas que estudiamos", dijo Zang. "Que los investigadores salgan a hablar con adultos mayores que realmente enfrentan estos desafíos, o adultos mayores que realmente vivan con familias extendidas, y así entender de verdad su vida cotidiana".

Ryan Caron King / Connecticut Public Evelyn Ruiz posa para un retrato con su abuela Evelyn Ortiz en el apartamento donde ambas viven en Bloomfield, Connecticut, el 23 de marzo de 2026. Ruiz es la cuidadora principal de Ortiz y se mudó de Nueva York para vivir con ella después de que le diagnosticaron cáncer de páncreas. "Si todavía viviera en Nueva York, ¿quién tomaría el relevo? Siempre pienso en eso: ¿qué pasaría?" cuestionó Ruiz

"Está bien planificar"

Evelyn Ruiz se mudó con su abuela de 76 años, Evelyn Ortiz, en Bloomfield después de perder su trabajo en Nueva York hace un par de años. Ella quería enfocarse en construir su nuevo negocio, pero entonces su abuela, a quien llama Wela, le pidió que la cuidara.

"Cuando me mudé aquí en enero de 2024, Wela empezó a tener conversaciones conmigo en las que me decía que quería que yo fuera su cuidadora primaria", dijo Ruiz. "A partir de agosto de 2025, las cosas empezaron a empeorar con su salud. Le encontraron cáncer en el páncreas".

Fue entonces cuando Ruiz decidió priorizar a Wela. Puso su negocio en pausa para gestionar los medicamentos, las citas médicas y las tareas diarias como hacer las compras y la limpieza del hogar.

"Es tan difícil", dijo Ruiz. "Soy una dueña de negocio nueva, quiero estar afuera envuelta con mi comunidad, pero al mismo tiempo, decidí hacer esto porque quiero estar ahí para mi abuela".

Al asumir el rol de cuidadora, Ruiz dijo que no conocía los recursos disponibles para ella. No fue hasta después que se enteró de que podía reunirse con la trabajadora social en el complejo de vivienda independiente de Wela, y supo que Connecticut tenía un programa de cuidado remunerado.

"Todo esto es nuevo para mí", dijo Ruiz.

Un portavoz del Departamento de Servicios Sociales de Connecticut dijo que la agencia se esfuerza por conectarse con las comunidades de habla hispana del estado. Chrstine Stuart, Subdirectora de Comunicaciones, dijo que el departamento ofrece campañas bilingües, material en español, y alcance dirigido.

My Place CT es un sitio web que el departamento está proveyendo como un lugar donde las personas pueden encontrar recursos sobre el envejecimiento y el cuidado tanto en inglés como en español.

Pero los desafíos del cuidado de Wela, dijo Ruiz, también provienen del hecho de que su familia tiene dificultades para hablar sobre el tema.

"Intenté de tener esta conversación con mi mamá o mi padrastro. No quieren", dijo Ruiz. "Necesitamos hacer un mejor trabajo en hablar sobre esto, en ser abiertos, que está bien hablar de estos temas y está bien planificar."

Como puertorriqueña de 42 años que creció en los EE. UU., Ruiz dijo que cree que serán las generaciones más jóvenes enfrentando estas mismas presiones quienes podrían romper el ciclo.

"Simplemente siento que se nos impone, y no es justo para nada", dijo Ruiz. "Necesitamos romper esa maldición generacional".

Por ahora, Ruiz se enfoca en mantener a Wela lo más cómoda posible, a pesar de lo difícil que puede ser a veces su labor de cuidadora

"La llamo 'chavona'. Ella ni sabe, pero yo pienso, 'Ahí viene la chavona', porque siempre está encima de mí", dijo Ruiz. "Sé que voy a extrañar esto, y al mismo tiempo lo valoro".

Más información

My Place CT tiene un kit de herramientas digital con materiales en inglés y español, que ofrece información para adultos mayores, personas con discapacidades y sus familias y cuidadores.

El Departamento de Servicios Sociales de Connecticut también tiene solicitudes en ambos idiomas, incluyendo:

● Cuidado en el hogar para personas de 65 años o más

● Servicios y apoyos a largo plazo

El sitio web del Departamento de Servicios Sociales de Connecticut también se puede configurar en español en la parte superior derecha de la página.