Aquí se celebrarán los desfiles y festivales puertorriqueños en CT este verano

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Ya está disponible la lista de los desfiles y festivales puertorriqueños de este año. En Connecticut, el estado con la mayor proporción de puertorriqueños, estos eventos anuales sirven como punto de conexión no solo para los boricuas en la diáspora, sino también para los Nutmeggers que viven en comunidad con ellos.

Líderes puertorriqueños de todo Connecticut se reunieron en el capitolio el miércoles para compartir sus temas de celebración y orgullo.

La entrada triunfal de Waterbury incluyó bomba , género de música y danza afroboricua, con la interpretación de la compañía Bomba de Aqui , de Massachusetts Occidental. Su fundadora Brendaliz Cepeda, nieta del patriarca y la matriarca modernos del género, entró en la sala de reuniones de la legislatura bailando y revoloteando faldas al son de tambores y güiros, que son instrumentos de percusión puertorriqueños.

Los funcionarios de Waterbury reconocieron además las raíces indígenas de la isla, destacando la presencia del concejal Rafael Feliciano-Roman, quien lució un tocado de plumas tradicional taíno de Puerto Rico al subir al podio.

“Somos una de las organizaciones más jóvenes, pero estamos muy orgullosos”, afirmó Feliciano-Roman.

Image provided by CICD Puerto Rican Parade, Inc. Mapa de los próximos desfiles y festivales puertorriqueños de 2026 en Connecticut.

Waterbury cuenta con la cuarta población puertorriqueña más numerosa del estado, según los datos de la Iniciativa de Estudios Puertorriqueños de UConn. Y en esta ocasión, los organizadores de su festival local tendrán el privilegio que suele recaer en el desfile de Hartford, con 62 años de historia : clausurar la temporada de desfiles en Connecticut.

El Desfile y Festival Puertorriqueño de Waterbury de este año se centrará en la cultura taína. El Centro Cultural Afro Caribeño de la ciudad, fundado por Feliciano-Roman, tiene previsto recibir la exposición “¡Taíno Vive!” del Smithsonian este verano, tras su paso por el Museo Peabody de Yale. El centro también fue escenario el año pasado de la lectura de la resolución estatal que reconoce las contribuciones de los pueblos indígenas del Caribe, iniciativa que ya ha sido replicada por otros estados de Nueva Inglaterra, como Massachusetts y Rhode Island .

Feliciano-Roman recientemente fue nombrado el primer cacique, o jefe, de Connecticut por la tribu caribeña Higuayagua Taíno.

“Estamos honrando nuestra ascendencia taína”, dijo Feliciano-Roman. “Ofreceremos clases y cursos de idiomas”.

El festival de Boriken United of Eastern Connecticut en New London también se enfocará en el patrimonio taíno, según indicó Liz Quiñones, vicepresidenta de la organización.

Por su parte, Milta Feliciano anunció que el tema de The Puerto Rican Parade of Fairfield County estará vinculado a la fauna silvestre: “El sonido del coquí, recordándonos a todos, en mundo entero, la importancia de esa ranita y su canto, que nos reconecta con la isla”.

El representante demócrata James Sánchez, de Hartford, señaló que estas festividades son tan educativas como divertidas. El legislador mencionó que se llevó una sorpresa al conversar recientemente con un adulto mayor de una cultura distinta.

“Él me dijo, ‘Los puertorriqueños deberían regresarse a su país’. Tuve que educarlo e informarle que somos estadounidenses desde que nacemos”, relató Sánchez. “No lo culpo por su ignorancia, porque ese es el problema de nuestro sistema educativo también”.

Más información

Los desfiles puertorriqueños anuales de Connecticut comienzan en junio y se extienden hasta septiembre.

New London

sábado, 27 de junio

Fairfield

del 10 al 12 de julio

Meriden

domingo, 2 de agosto

New Haven

7 y 8 de agosto

Greater Hartford

domingo, 13 de septiembre

Waterbury

sábado, 19 de septiembre