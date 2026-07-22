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Preliminary results of an independent autopsy of Nolan Wells' body are inconclusive

NPR | By Brian Mann
Published July 22, 2026 at 3:58 PM EDT

An independent autopsy of the body of Nolan Wells was inconclusive as to the cause of death of the 18-year old who was left on a Mississippi island by friends on July 4th.

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Brian Mann
Brian Mann is NPR's first national addiction correspondent. He also covers breaking news in the U.S. and around the world.
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SOMOS CONNECTICUT es una iniciativa de Connecticut Public, la emisora local de NPR y PBS del estado, que busca elevar nuestras historias latinas y expandir programación que alza y informa nuestras comunidades latinas locales. Visita CTPublic.org/latino para más reportajes y recursos. Para noticias, suscríbase a nuestro boletín informativo en ctpublic.org/newsletters.

Federal funding is gone.

Congress has eliminated all funding for public media.

That means $2.1 million per year that Connecticut Public relied on to deliver you news, information, and entertainment programs you enjoyed is gone.

The future of public media is in your hands.

All donations are appreciated, but we ask in this moment you consider starting a monthly gift as a Sustainer to help replace what’s been lost.

Donate