¿Eres un cuidador? Te compartimos consejos para proteger a adultos mayores durante una ola de calor

Los veranos son cada vez más calientes en New Hampshire, según el Servicio Nacional del Clima . Y el actual no ha sido una excepción. Esto resulta especialmente peligroso para poblaciones en riesgo.

“No solamente son los adultos mayores, pero también están los niños chiquitos, especialmente los que les gusta estar afuera”, dijo la doctora Yara Mendez.

“Igual a los adultos mayores se les olvida [tomar agua]. A veces todo depende de la condición médica que tenga”.

La doctora Mendez es una Especialista en Desarrollo Profesional de Enfermería en UConn Health, y además, es la cuidadora principal de su papá. Por alrededor de 19 años, ha brindado cuidado a pacientes, muchos mayores e hispanohablantes, y hoy en día se dedica a capacitar enfermeras.

Apple Photos Clean Up / Courtesy Photo Yara Mendez en la graduación de su Doctorado en Práctica de Enfermería en la Universidad de Connecticut, en 2026.

El equipo de noticias en español conversó con la doctora Mendez sobre las precauciones a tener como cuidadores con los adultos mayores durante una ola de calor.

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Mantenlos hidratados

Un problema común entre adultos mayores es que se olvidan de tomar agua, o no quieren hacerlo. La doctora Mendez dice que hay que pensar más allá del agua.

“Pueden ser electrolitos o bebidas que les gusten”, dijo la doctora.

Entre esas, dice que están los jugos naturales, a ella personalmente le encanta la limonada. Incluso hasta masticar hielo funciona para evitar la deshidratación, dijo.

Resalta que hay que tener cuidado con las bebidas altas en azúcar, especialmente en pacientes diabéticos.

Presta atención a los medicamentos del paciente

Hay ciertos medicamentos que aceleran la deshidratación, como los diuréticos o los medicamentos para la presión. Esto es peligroso durante una ola de calor, cuenta la doctora Mendez.

“Si están tomando diuréticos, va a estar yendo al baño con frecuencia o perdiendo líquido y teniendo calor encima, lo que te va a hacer es deshidratar más, ponerte este la temperatura del cuerpo más alta”, explicó la doctora.

En estos escenarios, ella recomienda prestar extra atención al paciente y a su temperatura corporal. De por sí, el calor afecta la temperatura corporal, entonces ella recomienda evitar moverse mucho durante los días de calor extremo.

Evita que hagan actividad física al aire libre

La doctora recomienda evitar salir durante los días de calor extremo, excepto que sean a espacios interiores y con aire acondicionado. Pero preferiblemente, evitar la actividad física al aire libre, tanto para adultos mayores como para jóvenes porque todos son propensos a sufrir golpes de calor.

“Si tienen que salir, siempre recomendar a la persona que cargue bloqueador solar, especialmente si está bien caluroso. Usar gafas de sol, gorros también”, recomendó la doctora.

“Si uno está en una ola de calor, [es mejor] que uses colores de ropa este clarita … Si usas ropa negra o azul oscuro, eso va a atraer más calor”.

En casa, cierra las ventanas y enciende el aire acondicionado o ventilador

En caso de quedarse en casa, la doctora Mendez le recomienda a los cuidadores cerrar las ventanas, y conseguir que la habitación quede “oscura” y con el aire corriendo, sea con aire acondicionado y ventilador.

“Si no tienes acceso a un aire acondicionado, considera la opción de ir a un centro comercial”, agregó.